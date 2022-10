«Me gustaría volver a ganar Alta Gracia con la fórmula Morer-Vagni»

El legislador de Juntos Por el Cambio, representante de la Unión Cívica Radical, Orlando Arduh, habló sin pelos en la lengua frente a los comunicadores de «Todo Pasa».

A nivel local, Arduh fue el jefe de campaña a intendente de Leo Morer-Amalia Vagni. «Quiero revancha. Estoy seguro que ganamos esa elección. Es muy raro que se ganemos Tribunal de Cuentas y no la intendencia. Yo pedí al apoderado que abrieran las urnas y no las abrieron. Deberíamos haber ido a la justicia. Pienso que ganamos por 700 o 1000 votos. Queremos una revancha. Me encanta Morer-Vagni, repetiría la fórmula. Morer nunca dejó de militar. Me encantaría volver a ganar Alta Gracia» concluyó. Sobre Barrionuevo, lo criticó por invitar a Juez al acto radical de la Revolución del Parque «es un acto radical, debemos mantener nuestra identidad».

A nivel provincial opinó que la UCR es el partido mayoritario: «tenemos mayor representación e intendentes en muchas localidades. Y tenemos nueve núcleos internos, que no existen porque cada uno tenga su propio pensamiento sino para que cada uno se acomode con lo suyo. Tenemos que acabar con los núcleos».

Sobre las precandidaturas de Luis Juez y Rodrigo De Loredo y la posibilidad de que el primero sea gobernador y el segundo quede en la intendencia de la capital, opinó: «Me encantaría que llegarámos a un acuerdo para que De Loredo encabezara la propuesta, tienen exactamente las mismas oportunidades. Cada uno presentará sus propuestas y veremos».

Con respecto a su papel en la legislatura, expresó: «Este es mi tercer periodo. En el primero fui Autoridad de Cámara, en el segundo Presidente de mi bloque UCR y en este, el tercero, Presidente del bloque JPC, siempre he tenido responsabilidades. No se puede ser oposición por oposición misma. Hemos acompañado al oficialismo con leyes durante la pandemia porque era una cuestión de estado. Hasta hemos acompañado el presupuesto, la provincia estaba cayendo de default. Hay que tener sentido común. Soy respetuoso de la oposición y del oficialismo. No se puede ser oposición por ser oposición, muchos correligionarios lo hacen».

Sobre la Ley de Juego On line, detalló que el proyecto fue traído por dos legisladores del PRO, que pertenecían a su bloque a principios del 2021. Se aprobó en 2018 en Buenos Aires, en CABA en el 2020, se aprobó también en Mendoza, Corrientes, Jujuy y Santa Fe y ya hay 18 provincias con al regulación del juego on line. «Cuando traigo a la temática, para que se terminara con las páginas truchas y clandestinas que las hay y son muchas. El oficialismo lo acepta, dice que es una muy buena ley y que les sirve. Pensé realmente que era buena, luego me di cuenta de que CET hacía dos años que le venía pidiendo al gobierno de Córdoba la exclusividad del juego on line. El escarnio vino desde mi propio partido. El 1° de febrero le pregunté al presidente de mi partido, Carazzo y le pregunté si había leído la ley y me dijo que no».

En relación a Luis Juez, dijo: «Hay muchos radicales que lo prefieren a Juez…´no sea cosa que gane un radical´. Rodrigo sale en todos los medios nacionales y es presidente del bloque. ¿Por qué no puede acompañarnos Juez a nosotros?. Me parece un excelente dirigente. Sé que dijo cosas contra mí pero eso es un tema personal, como si quiere pedirme disculpas, que las pida a mi familia. Me trató de ´Idiota útil´. Yo voy a pelear para que sea Rodrigo».

A nivel nacional, el referente manifestó: «Los radicales están viendo a quien acompañamos y no debe ser así, tenemos que tener nuestra representatividad, tenemos que tener nuestro propio precandidato. Tenemos que terminar de ir detrás de alguien».