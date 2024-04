¿De “Mamma Mia” a “Mujer Bonita”?: Florencia Peña podría protagonizar la obra

La gran película que le dio el pico de la fama mundial a Julia Roberts, Mujer Bonita, llega al teatro argentino con puras canciones y baile. El productor cordobés Miguel Pardo viajó a España, especialmente, para adquirir Mujer bonita, obra que es un suceso en Madrid, junto a Ricky Pashkus y Florencia Peña, la candidata que suena más fuerte para el rol protagónico.

El director teatral habló sobre el proyecto que llegaría después del actual que comparte con el productor y con la actriz de Mamma Mia. “Estuvimos en Madrid y vimos Pretty Woman. Se van a comprar los derechos de Mujer bonita, los va a comprar Miguel Pardo, eso es seguro”, adelantó.

Sin embargo, la versión teatral del clásico de los 90, que contaba la historia de amor de una prostituta con un millonario y que se ganó un lugar especial en el corazón de la gente gracias a la química entre Julia Roberts y Richard Gere, no tiene fecha de estreno en lo inmediato. “Lo más probable y lo que creemos es que no se va a hacer ahora. Vamos a hacer todo el invierno Mamma Mia en el Teatro El Coliseo. En el verano también vamos a estar en uno de los teatros de Carlos Rottemberg con Florencia Peña y Mamma Mía”, aseguró, sobre el musical que cuenta con la música de Abba.

A través de las redes sociales, la propia Flor publicó imágenes donde se la pudo ver súper sonriente en su visita al Teatro EDP Gran Vía de Madrid junto a Pardo y Pashkus, además de Rocío Pardo, la hija del productor. Sin embargo, aún no es seguro que la actriz se convierta en Vivian Ward. “No tengo todavía cerrado quién va a ser porque Flor tiene que ver mucho su panorama de trabajo y su desarrollo”, aseguró el director.

“Ella está decidiendo una cantidad de cosas en relación a la obra, aunque le gustó mucho y tiene muchas ganas de hacerlo”, detalló. Buenos Aires sería la plaza elegida donde se estrenaría el musical, ante la fuerza que vienen teniendo otras plazas como Carlos Paz y Mar del Plata. “Hay chances y es posible que, sea lo que sea, no va a ser antes de junio del 2025″, contó, sobre la fecha tentativa del estreno.

“La obra se va a comprar, la obra la queremos hacer, pero no tengo nada más que la certeza de los no. No es para este año, no es para Carlos Paz en el verano y no es 100% seguro que va a estar Flor”, concluyó.