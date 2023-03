Llevaba a su hijo de urgencia al hospital y fue agredida por manifestantes que le bloquearon el paso

Lo que ocurrió en la tarde del sábado en ruta 5 fue algo verdaderamente insólito y, sobre todo, violento. Pasado el mediodía, Alejandro corrió a auxiliar a Liliana, su vecina, quien «a los gritos» pedía ayuda para su hijo de 7 años que había sufrido un accidente doméstico.

El hecho ocurrió en la localidad de Villa la Bolsa y, a lo que hasta ese momento era sólo la premura por llevar al pequeño al hospital- ya que el correr de los minutos podía agravar su salud- luego se sumó la conducta de un grupo de inadaptados y violentos que con cero empatía trataron de impedir la libre circulación de estos vecinos. De no creer…

«Ayer alrededor de las 12 del mediodía, mi hijo sufrió un accidente doméstico manipulando un motor de un juguete. Me di cuenta de que no lo podíamos resolver acá en casa, sino que necesitábamos asistencia médica», inició Liliana, la madre del niño que estuvo a punto de ser sometido una intervención quirúrgica pero, afortunadamente, ya se recupera en su casa.

Lo que sucedió después pudo, sin duda, haber terminado en tragedia. «Con la ayuda de mí vecino, trasladábamos a mí hijo al hospital y cuando llegamos a Villa Montenegro nos encontramos con una caravana tremenda de autos por un corte que había en la curva. Tratamos de ir un poco por la banquina, tocando bocina todo el tiempo, mí hijo iba llorando y cuando llegamos a la recta nos detiene un oficial, mí vecino le explica que vamos con una emergencia entonces nos da paso pero cuando avanzamos veo que de mí lado, una persona patea la puerta, yo bajo el vidrio y le grito nuevamente que se trataba de una emergencia, no les importó, este hombre y otro más nos insultaron, nos gritaron y hasta arrojaron una cubierta delante del auto. Gracias a Dios la cubierta quedó en el medio del auto, entonces continuamos sin que esto provoque el accidente pero realmente fue un momento horrible», añadió la mujer.

Lejos de olvidar el mal momento que les había tocado vivir, Alejandro, el vecino que auxiliaba a esta mamá con su hijo, decidió radicar la denuncia en la Unidad Judicial, a fines de que se esclarezca el sucedo y salga a la luz quien fue el inadaptado que les arrojó la cubierta.

«Yo soy una persona que siempre apoya todos los reclamos y manifestaciones pero a esto lo repudio totalmente. Yo desconocía realmente que habían cortado la ruta y mucho menos sabía quienes eran los manifestantes. Después me entero que eran personas que estaban reclamando por seguridad; que paradójico porque justamente ellos no garantizaban la seguridad de las personas que estaban circulando, cómo en el caso nuestro, que lo hacíamos con una urgencia . Me sentí muy mal», acotó Alejandro a RESUMEN.

«Decidí radicar la denuncia correspondiente y seguiré por la vía judicial como corresponde. Está no es la forma de manifestarse, la verdad es que no no sabía en qué iba a terminar eso y solo pensaba en Lili y su hijo», culminó.

El pequeño finalmente fue asistido en el Hospital Illia desde donde fue trasladado a un nosocomio cordobés para una mejor observación y, finalmente, fue dado de alta unas horas más tarde.