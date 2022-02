De Planero sometido a Trabajador Dignificado

La transformación de los planes sociales en trabajo genuino tiene la misma dificultad que la erradicación de la violencia de las canchas de fútbol, la falta de una genuina decisión de la política. Los planes sociales son en este momento la herramienta de extorsión que tienen algunos punteros políticos para hacer subir a colectivos a sus beneficiarios y llevarlos a un acto de un intendente, gobernador o presidente o a una protesta, de la cual no tienen ni la menor idea de que se trata, ni a quien deben aplaudir. La degradación no ha sido solo económica, sino también moral, han cosificado a los beneficiarios de los Planes Sociales, los hicieron descender a la categoría de cosa… Se los obliga a estar presentes en multitudinarios actos en carácter de bulto… “van a hacer número”, como se los representa desde el léxico político. No les importa que piensan, que sienten, que opinan … solo están para mostrar lo multitudinario de la protesta o del mitin.

Han degradado la condición del ser humano en esta humillación disfrazada de ayuda social estatal.

La decisión política de cambio no se garantiza desde un Decreto presidencial, el 711/2021 que la proclama, la verdadera “libertad” a los beneficiarios pasa por la articulación concreta entre el sector empresario que manifieste su demanda laboral vacante , el compromiso de los trabajadores sometidos a planes a pasar al circuito de trabajo formal, y del Estado Nacional en activar la educación, certificada por instituciones académicas, que capaciten en los nuevos saberes que está demandando el mercado laboral … Hoy.

No hay fórmulas mágicas para recrear la cultura del trabajo y devolverle la dignidad al más humilde, es solo vislumbrarlo una vez más como a un par, como al sector social que necesita re encausarse para que vuelva a la dignidad del trabajo; que hoy solo se logra desde una herramienta básica … El Rentrenamiento Laboral. Para que ese mismo nuevo trabajador participe de un acto político o de una manifestación, que son hechos importantes como expresiones sociales, pero si su voluntad es quien lo motiva y no su necesidad.

El Partido Laborista interpreta que esa construcción social tripartita Trabajador-Empresario-Estado es indispensable para quebrar la línea de la inmoralidad impuesta desde la administración de la ayuda estatal. Transformar los planes sociales en trabajo genuino es una tarea que deberá realizarse “sector por sector de la industria, los servicios y porque no también, desde el mundo informático.

Los Sindicatos aquí deben jugar un papel primordial, entender que son formadores de Empleo, no porque tengan capacidad de empleabilidad, sino porque desde los Convenios Colectivos de Trabajo (CCT) se garantizará la seguridad jurídica laboral, tanto para trabajadores como para el sector empresario. Se necesitan reglas claras de juego para ambos sectores de la producción.

El camino para abrir el mercado laboral y generar el espacio suficiente de trabajo genuino para darle lugar a los beneficiarios de planes sociales, indefectiblemente pasa por preparar un escenario jurídico/productivo claro y previsible, que permita absorber esa nueva mano de obra… sin temor.

Vislumbrar el norte tecnológico desde donde llegarán los nuevos empleos aun no creados, es adelantarse con la formación de las habilidades laborales que necesitaran los trabajadores para ser competitivos; es darle espacio nuevamente a aquellos que quedaron fuera del sistema y cayeron rehenes de los planes sociales, es combatir las desigualdades construyendo oportunidades laborales dignas.

La creación de Nuevos Derechos debe ser también un nuevo objetivo de un Gremialismo que se quedó solo en lo reivindicativo y dejo de soñar en seguir avanzando en conquistas sociales. Ahora la madures e inteligencia en la construcción de logros, no está en la confrontación sino en la búsqueda de un equilibrio en donde ningún sector tenga que ser desbordado o cargar con el ajuste o el costo. Solo desde la internalización de la concepción “ganar- ganar” se puede avanzar.

El costo de los nuevos derechos no los debe asumir el Estado, ni el sector pymes … sino la incorporación de las nuevas tecnologías, que achico los procesos productivos en tiempo y maximizo las ganancias. Allí está la respuesta para lograr la reducción de la carga horario de 8Hs a 6Hs. ; la Inteligencia Artificial en marcha, financiara el sistema de indemnización por renuncia o cese laboral. Porque hablar de Nuevos Derechos, no es solo para el asalariado, sino para todo el sector productivo, los trabajadores obtienen, en este caso concreto, su patrimonializacíon por los años de servicios a la hora de renuncia o jubilarse en la empresa, y el sector empresario licua sus pasivos contingentes y hace desaparecer las demandas laborales por reclamos indemnizatorios.

Es indispensable sobrevolar el conflicto para encontrar una solución de fondo, es indispensable también… readecuar los Paradigmas Sindicales para ser parte de la solución, sin arrear ninguna bandera, por el contrario, avanzar en derechos, pero buscando el equilibrio para crecer… No es Una Utopía… es un Nuevo Concepto de Capital y Trabajo.

Transformemos de verdad los planes sociales en trabajo genuino para erradicar de nuestro país la tentación de someter al más humilde.

‘’El Populismo hizo de la pobreza un recurso de explotación.’’ Santiago Kovadloff

Lic. Gustavo Rossi Presidente PARTIDO LABORISTA ARGENTINA