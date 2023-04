Denunció que un hombre mayor intentó abusar de su nieta dentro del Hospital Illia

Este miércoles, una vecina de barrio Liniers hizo público ante RESUMEN la grave situación que habría vivenciado su nieta de 16 años mientras permanece internada en el Hospital Illia. Un hombre mayor de edad, la habría amenazado con abusarla y, según la denuncia, el sujeto atemorizó a la joven asegurándole que tenía acceso constante a todos los sectores del nosocomio.

«Mi nieta está internada desde el día sabado, ella tiene un leve retraso madurativo y la internaron de urgencia por una infección en una muela. Los médicos me dijeron que ella podía darle meningitis entonces por eso decidieron internarla», inició Laura, la denunciante, quien además es tutora legal de la adolescente.

«Ayer a las 2 de la tarde ella salió al patio del hospital para poder mandar mensajes porque en la sala no tenía señal y no podía comunicarse conmigo, que estoy en barrio Liniers. Cuando ella sale ve a un hombre que se asoma del otro lado, o sea de la parte de afuera del hospital, donde hay un carrito y este hombre le empieza a decir cosas y hasta a ofertarle droga», continúa la mujer. «Él le empezó a decir que ella era muy linda, le decía que él tenía conexión con la seguridad del hospital y que podía entrar y salir cuando él quisiera. También le dijo que sabía en que habitación estaba y que lo único que lo separaba en ese momento de ella era el alambre perimetral pero que a la noche la iba a agarrar», agregó la abuela de la joven.

Por dichos de la adolescente, saben que se trata de un hombre mayor de edad, «pelado y con un tatuaje del número 2 en ambas partes de la cabeza». «Ni bien mi nieta me cuenta de esto, hice la denuncia en fiscalía, me tomaron todos los datos y regresé al hospital. No me dejaban entrar a mí pero este tipo podía andar como si nada, le expliqué al guardia lo que había pasado y la respuesta fue que ‘ellos no pueden hacer el trabajo que otros no hacen. El policía de la guardia tuvo buena predisposición y se comprometió en hablar con los directivos y me dijo ‘esto se venia venir»», añadió indignada la denunciante, quien reconoció que pensó en pedir el alta voluntaria por la seguridad de su nieta pero teme que pueda empeorar su salud.

«Lo único que espero es que agarren a este hdp antes de que lo agarre yo», cerró la mujer. Por otra parte, la justicia está abocada al caso.