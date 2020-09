Despeñaderos: lo que deja la salida de David Boaglio

Hace dos días atrás, el Intendente a cargo de Despeñaderos, David Boaglio, anunció en sus redes sociales que se apartaría del cargo que le fue encomendado de forma interina por un pico de estrés.

Más allá que nadie pueda dudar que la situación que vivió el Bombero Voluntario que había sido elegido como Concejal en el último mes, cuando Despeñaderos alcanzó los 100 casos de Covid 19, varias internaciones y cierta tensión entre vecinos, lo haya efectivamente perjudicado en su estado emocional, desde el mundillo político algunos aseguran que podría haber algo más.

No olvidemos, por otro lado que Boaglio también dio positivo al Coronavirus, inclusive con algunos síntomas en un primer momento y tuvo que aislarse con su familia. Además en varias ocasiones se lo escuchó decir que quería volver a su trabajo anterior. Fuera lo sea, Boaglio lo puso todo en estos meses y los mensajes de cariño y acompañamiento lo demostraron.

Sin fecha, sin sucesor

En noviembre de 2019, luego de una reelección con un triunfo ajustado sobre Hugo Olmos, Juan Carlos Cimadamore falleció repentinamente.

Por esos días, ya se empezó a rumorear que desde el Panal, la elegida para ser la sucesora sería Carolina Basualdo quien en ese entonces era Secretaria de Equidad de la Provincia y había sido electa como Legisladora Departamental Suplente de Walter Saieg.

En diciembre, cuando se empezaban a acomodar todos los cargos, Walter Saieg partió hacia el Gobierno Nacional como Secretario de Transporte y Basualdo asumió en la Unicameral.

En Despeñaderos, tanto el Concejo así como el Tribunal de Cuentas electos, arrancaron sus funciones y empezó la burocracia para solucionar la cuestión de la acefalía en la Intendencia, prevista en la Ley 8102 y que implicaba llamado a elecciones que debía ser realizado por el mismo Concejo Deliberante que a su vez debería definir a un Intendente Interino entre sus miembros.

Cuando en una sesión excepcional y nocturna se definió que sería David Boaglio a dirigir las suertes de Despeñaderos, el consenso fue unánime por “la buena madera” del edil y, por sobre todo, desde el oficialismo por el bajo perfil político, el medido conocimiento en la población y la personalidad política poco conflictiva.

El camino a las elecciones duraría, según ese primer plan, hasta abril y esos eran los tiempos que manejaría Carolina Basualdo, ratificada por el PJ local como candidata, para lograr el consenso en la población y hacer frente a Hugo Olmos.

El polémico ex Secretario de Gobierno de Juan Carlos Cimadamore, había perdido en mayo de 2019 por un centenar de votos y, considerando que el ex Intendente jugaba con la ventaja de la Boleta Única junto con el Gobernador, muchos lo dieron como el ganador simbólico de la contienda.

Olmos fue el primero en asegurar que volvería a postularse y que su campaña sería simple, austera, puerta a puerta.

Desde Juntos por el Cambio, y luego de algunas tensiones entre distintos sectores, se postuló el ex Senador Héctor Penna, que para algunos representó una decisión demasiado funcional al peronismo oficialista.

Luego vino la pandemia. Hugo Olmos, se mandó a guardar y pocos saben cuál será su estrategia.

Héctor Penna bajó sus pasacalles, desmintió un intento de escrache a Basualdo en las redes sociales de la coalición que lo acompaña y brindó entrevistas a medios sin demasiada contundencia.

Desde otro sector del radicalismo, el ex candidato Iván Ruano, también brindó declaraciones a medios, apuntando sobre todo al vacío que dejaría Basualdo en la Legislatura en el caso de ser elegida como mandataria de Despeñaderos.

Por su parte la Legisladora, frente a la Pandemia, recorrió el Departamento a lo largo y lo ancho durante estos meses, en muchas ocasiones acompañada por el Ministro de Gobierno Facundo Torres, pero siempre con más gestiones y más gestos para su localidad.

David Boaglio, quien tan solo debería cumplir una función interina y de perfil bajo, se encontró al frente a esta crisis, con los ojos de toda la Comunidad apuntándole y esperando políticas y mensajes de contención sanitaria, social y económica.

El Intendente interino, desde un principio, dio la cara, emitió varios mensajes audiovisuales a la población y su imagen creció. Y el consenso hacia su figura, cuando muchos de los mandatarios de la Provincia medían los daños de la pandemia en sus gestiones.

Hasta que el virus llegó a la localidad, y al Intendente interino le tocó comunicar que estaba entre los positivos. La ciudadanía, por lo menos en las redes, le envió mensajes de agradecimiento y cariño marcando lo logrado por el Concejal.

Desde la oposición, por lo menos públicamente, silencio. Es más, desde Juntos por Despeñaderos saludaron en sus redes anoche a Patricia Bullrich, pero no se vio un gesto público hacia Boaglio.

El lunes, luego de varios días de silencio, Boaglio anunció dar un paso al costado. En su lugar asume Daniel Simari, hombre que acompañó a Juan Carlos Cimadamore por 20 años y que compartió también la gestión con Hugo Olmos.

Las elecciones, que con cierta lentitud, fueron postergadas de abril hacia un día a definirse, aún no tienen fecha, pero se supone que estarán atadas a las de Río Cuarto que fueron recientemente desplazadas de septiembre a noviembre.

Los candidatos, para esta particular situación de postergación, son y deben ser los mismos que se presentaron a principio de año, pese a que muchas cosas cambiaron.

Nadie puede poner en dudas las razones de Boaglio, pero con una fecha electoral aún incierta, está claro que Carolina Basualdo tiene que reforzar su vínculo con su ciudad, sobre todo luego del crecimiento (según algunos medidos por encuestas) de David Boaglio.

Y, siempre hay alguien que se pregunta qué hará Walter Saieg en todo esto: amigo entrañable de Juan Carlos Cimadamore pero también representante del albertismo cordobés.

¿Dejará que en la localidad triunfe el Schiarettismo de Basualdo apoyada por Facundo Torres?