Día Mundial contra la Hepatitis: La importancia de la prevención y el diagnóstico temprano

En el marco del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora cada 28 de julio, la médica infectóloga Sandra Arrúa, integrante del servicio del Hospital Regional Arturo Illia, dialogó con los micrófonos de Radio 88.9 para concientizar sobre esta enfermedad, remarcar la importancia de la vacunación y promover el diagnóstico oportuno.

La especialista explicó que las hepatitis virales, especialmente los tipos B y C, representan un importante problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que alrededor de 350 millones de personas viven con hepatitis viral y que estas infecciones provocan más de un millón de muertes cada año. Además, advirtió que en muchos casos los síntomas iniciales pasan desapercibidos, permitiendo que la enfermedad avance silenciosamente durante años.

Arrúa recomendó que todas las personas mayores de 50 años se realicen al menos una vez en la vida un análisis para detectar hepatitis B y C. Ambas pueden transmitirse por vía sexual y, en muchos casos, las personas desconocen que están infectadas hasta que aparecen complicaciones.

En cuanto a la prevención, destacó la importancia de la vacuna contra la hepatitis B, disponible de manera gratuita en los centros de salud para quienes no hayan sido inmunizados. Recordó además que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y es obligatoria durante el embarazo.

«La vacuna contra la hepatitis B también es una vacuna contra el cáncer», remarcó la profesional, al explicar que la infección crónica por este virus puede derivar en cáncer de hígado. Por ello, insistió en la necesidad de realizar controles y acceder al diagnóstico temprano, ya que el tratamiento puede iniciarse desde el momento en que se detecta la enfermedad.

La infectóloga también recordó que existen distintos tipos de hepatitis. Las hepatitis A y E suelen transmitirse por el consumo de agua o alimentos contaminados, mientras que las hepatitis B, C y D se transmiten principalmente por contacto con sangre y fluidos corporales. En este sentido, señaló que la hepatitis C cuenta actualmente con tratamiento y cura, mientras que las hepatitis B y D pueden controlarse con medicación y seguimiento médico.

Finalmente, Arrúa hizo un llamado a la comunidad a no descuidar la prevención. La vacunación, los controles médicos y los análisis de detección son herramientas fundamentales para evitar complicaciones y reducir el impacto de una enfermedad que, detectada a tiempo, puede tratarse de manera efectiva.