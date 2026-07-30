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Docentes en lucha: UEPC Santa María adhiere al Paro Nacional en defensa de la Educación

30/07/2026Actualizado: 30/07/2026
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Docentes de todo el país realizarán un paro nacional el próximo lunes 3 de agosto, con movilizaciones convocadas en reclamo por la situación educativa y salarial del sector. Desde UEPC Santa María confirmaron la adhesión a la medida y explicaron los motivos que impulsan la protesta.

En diálogo con Radio 88.9, Patricia Farías, secretaria general de UEPC Santa María, señaló que la jornada de protesta se llevará adelante junto al Frente Gremial Docente y los gremios universitarios, con una movilización central en Buenos Aires.

Según explicó, el reclamo está vinculado al «ajuste que atraviesa la educación» y a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores docentes. Entre los principales puntos planteados por el sector se encuentran la recomposición salarial, una nueva Ley de Financiamiento Educativo, el rechazo a las reformas educativas impulsadas a nivel nacional y la defensa de las cajas previsionales y las jubilaciones docentes.

«Es un paro en toda la Nación. Nos movilizamos junto al frente gremial docente y el gremio universitario contra el ajuste a la educación que lleva adelante el Gobierno nacional», expresó Farías.

Desde los sindicatos docentes también vienen reclamando respuestas sobre financiamiento educativo, salarios y presupuesto para el sistema público. En el ámbito universitario, las organizaciones gremiales sostienen reclamos vinculados a la recomposición salarial y al cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La referente de UEPC Santa María destacó que la protesta busca visibilizar la situación que atraviesan los docentes y defender políticas públicas que garanticen el acceso y la calidad de la educación.

«Pedimos recuperar el poder adquisitivo, defender nuestras jubilaciones y que la educación vuelva a ser una prioridad», sostuvo.

La medida de fuerza se suma a un escenario de reclamos que distintos sectores educativos vienen llevando adelante en todo el país, con pedidos de mayor inversión y diálogo con las autoridades nacionales.

30/07/2026Actualizado: 30/07/2026
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