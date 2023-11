Donald Trump tendrá su película biográfica: un actor de Marvel lo interpretará

Esta semana comenzó el rodaje de la película “The Apprentice”, que contará una exploración del poder y la ambición ambientada en un mundo corrupto. El largometraje aborda los esfuerzos de Donald Trump por construir su imperio inmobiliario en Nueva York durante las décadas de 1970 y 1980. Además, examina su relación con el infame abogado Roy Cohn. Este título promete ser una historia de mentor y protegido que traza los orígenes de una importante dinastía norteamericana.

El encargado de encarnar al expresidente de los Estados Unidos será el actor rumano Sebastian Stan. Este actor fue nominado al Emmy y al Globo de Oro por la miniserie Pam y Tommy (de Star+), además de ser recordado por su personaje de Bucky Burnes (Soldado del Invierno) en la saga de películas del Universo Cinematográfico de Marvel.

A la cinta también se unirá la actriz de origen bulgaro, María Bakalova, como la primera esposa de Donald Trump, Ivana Trump, así como la estrella de la exitosa serie Succession, Jeremy Strong, como el brazo derecho del senador Joseph McCarthy, Roy Cohn.

Por su parte, el film contará con la dirección del brillante director Abassi, quien viene de dirigir la reconocida cinta de suspense, Holy Spider, la cual compitió por la Palma de Oro en Cannes en 2023 y buscó ser la candidata de Dinamarca al Oscar a Mejor Película Extranjera en el mismo año. Sobre el guión, Gabriel Sherman, autor del libro “The Loudest Voice in the Room: How the Brilliant, Bombastic Roger Ailes Fox News – and Divided Country”, tomará la batuta.

The Apprentice tendrá también la participación de diversos productores de gran recorrido en Hollywood como Daniel Beckerman, Jacob Jerek, Ruth Treacy, Grant Johnson, entre otros. Hasta el momento, el estreno de este proyecto no tiene una fecha exacta.