Dos ángeles «azules» le salvaron la vida a un hombre mayor

Carlos Astrada y Fernándo Sánchez, del área de reclamos de la Municipalidad de Alta Gracia, se convirtieron en los dos ángeles que salvaron a un vecino de la ciudad en la mañana de este miércoles 20 de diciembre.

En comunicación con el programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9, Astrada relató lo sucedido hace un rato en una de las vías principales de la ciudad, sobre Avenida del Libertador casi Italia. «Íbamos por Libertador y casi en la esquina de Italia vimos a un hombre arrodillado, con el casco puesto y nos pareció que algo le pasaba y dimos la vuelta».

«Cuando nos acercamos, estaba sin aire, nos dijo que tenía arritmia, le sacamos el casco, lo sacamos de la calle y lo llevamos a la vereda, le masajeamos el pecho y el brazo izquierdo que lo tenía dormido. Llamamos a la policía y a la ambulancia» continuó.

«La ambulancia tardó unos 15 minutitos, le sacamos algunas palabras, tiene alrededor de 60 años, trabaja en Becerra. Alcanzó a dejar la moto, no caerse o no chocar, me contó donde vive y fui a la casa a avisarle a la señora y luego le llevamos la moto».

«Andamos por la calle laburando y tratamos de no hacer ´la vista gorda´. Siempre ayudamos, nos pasa muchas veces con animales que atropellan y los dejan abndonados. No hemos sido capacitados en RCP pero sé algunas cosas, fue más que nada instinto, lo que nos salió en ese momento. Sabemos que fue trasladado al Sanatorio Alta Gracia, creemos que está bien» concluyó el municipal.