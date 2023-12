Duki la rompió en su primer show en River: artistas invitados y un estadio repleto

Durante este sábado 2 de diciembre se llevó a cabo la primera de las dos fechas que tiene Duki en el Estadio River Plate con entradas totalmente agotadas. El ídolo argentino se consagró como el primer artista joven del trap en llenar el Monumental.

Antes de su presentación, estuvieron de teloneros, primero cerca de las 19 horas CNO y Klan, después Acru que se presentó cerca de las 20 horas como antesala a la gran presentación del Duko. El rapero, Acru, agradeció al artista por convocarlo y por darle un lugar a los pibes que vienen de la misma generación.

¿Cómo fue el primer show en River de Duki? Pasadas las 21 horas, más precisamente a las 21.15 horas, se apagaron las luces del Monumental repleto de personas y apareció en escena Duki interpretando los primeros acordes de “Givenchy” con un look en negro y trenzas. Al comenzar el segundo tema “Otro level” debió parar debido al malestar de las personas que estaban en las primeras filas.

El artista continuó su presentación con “Tumbando el Club” y luego apareció en escena Rei, donde el escenario se llenó de fuegos artificiales y el público saltaba y cantaba a los gritos la canción “Pintao”.

Después de varios temas, Duki paró el show para hablar y dedicar unas palabras de agradecimiento: “El arma más fuerte que tiene el argentino es que son soñadores y eso nos hace fuertes. Yo no me voy a hacer el rockstar, el John Lennon, el Slash, yo soy Mauro Ezequiel Lombardo y soy igual que todos ustedes. Les estoy agradecido a todos ustedes porque me eligieron, muchas gracias por darme este lugar. Voy a vivir en Argentina hasta el puto día que me muera”.

Además, el cantante aprovechó para hablar sobre la salud mental y la tristeza, tras el momento que se viralizó en las redes sociales del momento en que abandonó la conferencia de prensa previa a sus shows: “La gente percibe la tristeza como algo negativo, pero no lo es. Es algo que nos fortalece. Si estás triste, hablá de ello. Yo soy hombre y he llorado desde que nací, y eso me hace fuerte. Aquellos que creen que está mal llorar son unos cobardes y carecen de valentía. Si alguien los llama cagones por llorar, ustedes respondan: ‘Vos sos un cagón por no querer mostrar tus emociones, gil’”, expresó.

Al comenzar a cantar los primeros acordes de “Como si no importara” apareció Emilia, su pareja, en escena y entre miradas de amor y cariño, cantaron juntos. Al finalizar, la cantante se despidió con un beso de su novio y agradeció al público: “Gracias por amarlo tanto”.

Luego continuaron las sorpresas y se subió al escenario Khea. Más tarde siguieron Bhavi, Milo J y Lit Killah en el remix de Aeróbico.

También estuvieron acompañando a Duki, Lucho SSJ, Salastkbron y C.R.O. Antes del final, hicieron bailar y cantar a las 80 mil personas, Bizarrap y Nicki Nicole con “Ya me fui”, “Malbec” y la BZRP Music Sessions.

Por último, terminó el show con el éxito de “Los del Espacio” junto a Tiago PZK, FMK, Emilia, Rusherking y Big One y con el acompañamiento del público que cantó y bailó para despedir la primera noche de Duki en River.