«El arte es el punto más alto de la libertad»

El arte se hace presente en todas sus formas, y la ciudad de Alta Gracia es testigo de ver el trabajo de varios artistas que vienen a mostrar su trabajo desde distintos puntos del país. Tal es el caso de Mélani Vera, quien es una artista plástica que proviene del Partido de la Costa, precisamente de la localidad de Las Toninas (costa atlántica de Buenos Aires), y llegó a Alta Gracia por motivos poco particulares hará cuestión de 2 o 3 meses.

En diálogo con RESUMEN, la artista mencionó que en la ciudad «Estoy trabajando y por suerte estoy con mucho trabajo, ya que le pongo todo el corazón. Lo que estuve haciendo en Alta Gracia es más que nada arte callejero, en las calles del centro. Hago dibujos con tiza en el piso, y es muy emocionante por la interacción con la gente, el intercambio que se genera, la importancia de poder reivindicar el arte en las calles. El arte no tiene que estar solamente en los museos, sino que me parece que es muy importante que se genere en las calles por y para la gente».

Pero lo más importante del arte es la historia, ya que «Es en lo que se centra mi trabajo en general. La temática principal de mis obras está basada en una búsqueda interior que surge afuera de la belleza. Además, trato de rescatar los valores humanos y plasmarlos en la pintura. Me emociona mucho el arte renacentista, con artistas que han marcado un tiempo y han narrado a través de su pintura. Son pinturas que han marcado un antes y un después».

En cuanto a lo que está realizando Vera en la ciudad, la pintora mencionó que «Por el momento, estoy con el proyecto de un cuadro en formato bastante grande y posteriormente, tengo la posibilidad de volver para mi lugar. Allí, voy a seguir creando y pintando (ya que trabajo por comisión); y paralelo a eso también tengo mi obra personal».

«Cuando pinto, espiritual y mentalmente suceden cosas que son bastante difíciles de ponerlas en palabras. Pero surgen sensaciones que me emocionan, me cautivan, hay cosas que no las encuentro en el día a día sino en el momento de ponerme a pintar. Dejarme llevar y soltar la creatividad, trato de ponerle el sello personal a mis obras», expresó.

En la ciudad hay mucha gente que tiene un talento oculto en alguna rama del arte y sea por cualquier cuestión, se impide a sí mismo mostrarlo. Por ello, Mélani aconsejó que «Hay que animarse a probar y soltarse al 100%. Hay que tomarlo como un juego, y hacerlo desde la parte lúdica de expresarse libremente sin ataduras, y abstraerse en ese momento de creación. Hay que soltarse, permitirse a uno mismo esa cosa emocionante que tiene el arte. Hay que jugar, divertirse y pasarla bien más que nada».