El día que ganó la inseguridad: se cumple un año del crimen de Leandro Vargas

La muerte de Leandro Vargas aun sigue doliendo. Un joven papá albañil que lo único que pedía era seguridad para él y su familia y que termina asesinado por las mismas personas que «no lo dejaban vivir». Víctima de la inseguridad y la desprotección.

Quien iba a pensar que ese día marcaría un antes y un después en la vida de todos los que residen en la hasta entonces tranquila comuna de Villa del Prado. Leandro tenía apenas 26 años y era padre de dos niños. Esa tarde- cansado de que sus vecinos le robaran- acudió a los medios de comunicación; más precisamente a RESUMEN, como un pedido desesperado de ayuda. Nadie imaginaría que solo minutos mas tarde y a metros de su casa, encontraría la muerte.

«Desde el tiempo que vivimos acá ya sufrimos varios robos y son las mismas personas. Ya tenemos varias denuncias y hasta mi señora fue apuñalada por estos tipos. Ayer encontré mi casa destrozada y volví a denunciar pero la policía me dice que no pueden hacer nada porque esta vez no me robaron. Ya no sabemos que hacer» expresaba Leandro a RESUMEN mediante audios de WhatsApp. Luego se desencadenaría la tragedia.

Fue a reclamar lo suyo y lo mataron de un puntazo

En medio del hartazgo y la impotencia, Leandro decidió enfrentar a sus vecinos y se trabó en lucha con uno de ellos. Su cuñado de apenas 17 años también decidió intervenir y fue testigo directo de todo. Si embargo, del otro lado, Ángel Chavero tenía un cuchillo y le asestó a Leandro una herida certera en el cuello que lo dejó tendido en el suelo. A posterior, también hirió al menor.

Cuando Leandro fue trasladado al Hospital tenía casi nulos signos vitales y fallecería minutos más tarde.

Jeremias, su cuñado, debió ser intervenido quirúrgicamente por las heridas que sufrió y por fortuna hoy la puede contar.

Justicia por mano propia

Ni bien se conoció la muerte de Leandro, el pueblo se levantó y decidió tomar justicia por mano propia. La familia del homicida debió salir custodiada por la policía mientras familiares y amigos de la víctima destrozaban la casa y hasta la prendían fuego. La crónica era de una película de terror y es que Leandro representaba a todas aquellas personas que habían sido víctimas de estos vecinos, reconocidos por ser delincuentes.

Con el homicida detenido e imputado de Homicidio Simple, la causa aún espera juicio y Villa del Prado por Justicia.