El día que Hermes Binner visitó Alta Gracia

El exgobernador de Santa Fe y dirigente socialista Hermes Binner, de 77 años, falleció esta tarde por un cuadro de neumonía. Había sido internado el domingo pasado y los médicos habían adelantado que su evolución clínica era “desfavorable”. En ese momento, los especialistas habían descartado además el diagnóstico de coronavirus.

En el año 2011 el candidato a presidente del Frente Amplio Progresista (FAP), Hermes Binner, debió suspender por razones de salud su visita a la provincia de Córdoba donde tenía previsto participar de la presentación de la fórmula para elecciones municipales de octubre de Encuentro por Alta Gracia, integrada por Fabio Iznardo y Alejandra Perisset. La visita de Binner representaba un apoyo significativo para el socialismo local, que apuntaba a mantener la banca en el Concejo Deliberante.

Finalmente en el año 2014 y en marco de una gira por la provincia de Córdoba, el mandatario visitó nuestra ciudad donde disertó en Espacio Cultural Solares sobre Unen, el partido que integraba junto a otras fuerzas políticas.

“La participación del Socialismo en Alta Gracia es muy importante y es interesante para construir el Frente Amplio Unen”, resaltó en aquel momento el exgobernador santafesino.

En el encuentro que en aquel momento se desarrolló en Espacio Cultural Solares, junto a Binner estuvieron presentes el legislador provincial Roberto Birri, el presidente del bloque del Socialismo a nivel nacional, Juan Carlos Zavalza, el concejal Rodrigo Martínez, que fungió como presentador y el presidente del Partido Socialista en la ciudad, Horacio D’Ambra, acompañado por el ex presidente Fabio Iznardo.

Por el radicalismo asistieron el presidente del partido a nivel local, Hugo Pesci, y los concejales Germán Rodrígeuz y Roberto Brunengo. No asistieron el edil Leandro Morer ni el ex intendente Mario Bonfigli.