El drama de conseguir alquiler: el de Franco… el de muchos

Franco vive con su pareja y sus dos hijas en la vivienda de un familiar, una construcción precaria ubicada en Barrio Parque del Virrey. Las condiciones en las que se encuentran los empuja a buscar otro sitio pero la realidad del mundo habitacional no es para nada sencilla.

«Hoy en día nuestra situación es complicada. Somos tres personas durmiendo en una cama y desde hace tiempo estoy buscando alquiler pero no cuento con todos los requisitos que piden», contó el joven a RESUMEN, quien se dedica a la pintura de obras de manera independiente.

Franco sostiene que las múltiples garantías y recibos de sueldo que las inmobiliarias solicitan son inaccesibles para alguien que trabaja sin relación de dependencia y apela a encontrar un sitio para rentar sin intermediarios.

«He buscado por dueño directo y es muy difícil encontrar. Yo trabajo y puedo pagar, pero no la cantidad de dinero que piden las inmobiliarias, además de antemano piden cosas que uno no tiene y ya lo dejan fuera de cualquier posibilidad. Con mi familia ya no podemos vivir como vivimos, solo buscamos un lugar más cómodo», añadió.

Franco deja su contacto para todo aquel que pueda darle una mano: 3547 625882