«El Intendente siempre le echa la culpa a gobiernos anteriores, no debe escupir para arriba»

En la mañana de este jueves, quien pasó por los micrófonos de la 88.9 fue el Concejal de Alta Gracia CRECE Marcelo Jean.

En una entrevista abierta con Todo Pasa, el radical fue tajante con algunas cuestiones y le dio el visto bueno a otras, como es el caso de la suspensión de Mionca y Colectividades, algo que ya había hecho su par Amalia Vagni.

«Me parece una decisión acertada teniendo en cuenta que hay más de 500 casos diario de Covid y se debe priorizar la salud. De todos modos es una cuestión en la cual se actuó tarde, si hablamos de que llevamos más de dos años de pandemia y tuvo que pasar que la gente esperara horas al Rayo del sol para hisoparse, para que vuelvan a poner a disposición el Polideportivo. En fin, pero en general me parece bien la decisión de suspender o reprogramar las fiestas de Alta Gracia», dijo.

Así mismo y respecto a la problemática de falta de agua, Jean no se mostró tan mesurado como con la cuestión sanitaria y aseguró estar pendientes como oposición de cada paso que da el Municipio y Cosag para solucionar el conflicto.

«Cuando te postulas para gobernar la ciudad tenes que hacerte cargo de las condiciones en que se encuentra y más aún cuando hace 8 años que está tu gobierno al frente del ejecutivo municipal. Lo escuchaba el otro día a Marcos Torres y siempre hablando de Gobiernos anteriores. Creo que todos los gobiernos han hecho un poquito para mejorar la calidad de vida de los vecinos y no hay que echarle la culpa a gobiernos anteriores porque no se puede escupir para arriba. Él seguramente no se acuerda porque era chico pero tanto Chiche Gutierrez, como Barrientos, Vagni y Bonfigli, han trabajado mucho para la ciudad, pero ellos hace diez años que están en el Gobierno y nos jactabamos hasta hace muy poco de una planta que iba a dar agua a 80 mil personas pero le erramos porque hicimos dos acueductos, uno para Villa del Prado y otro para Falda del Carmen y no hicimos uno que vaya a la parte sur de la ciudad», criticó duramente el concejal, quien recordemos fue Gobierno durante la gestión de Mario Bonfigli.

«Es cierto que hay agua pero para que la queremos si no nos llega», agregó.

Actualmente, Jean dijo que trabajan en ser nexo para encontrar la solución a una promesa incumplida de Cosag al flamante Barrio Tres Gracias.

«Alli aún tienen agua por cisterna, no tienen agua de red y esa conexión había sido prometida para diciembre. Nos vamos a reunir con Ennio la semana próxima por este tema», concluyó.