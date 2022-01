El “mar cordobés” vio brillar a los mejores nadadores del país

Pasó una fecha más de la Maratón de Aguas Abiertas Natura Sports, organizada por la Asociación Civil Natura Sports y José Sosa que además de ser instructor de natación es el presidente de la Cámara Cordobesa de Natatorios.

Las distancias que se corrieron fueron de 1000, 2mil, 3mil y 5mil metros, y a todos los participantes se los premió con medallas finisher al finalizar el recorrido.

Alta Gracia fue representada por Guillermo Bongiorno que compitió en los 2000m en la categoría de 60 a 60, obteniendo un 2° puesto en su categoría y 55 en la general con un tiempo de 47m28s.

En los 3000 metros Adriana Rescala obtuvo un 21° puesto en la categoría de 35 a 39 y un 58° puesto en la general, con un tiempo de 58m07s.

En los 5000, Juan Leonardi se le animo a la reina de la competencia, y la verdad que no le fue para nada mal, logró un 1° puesto en su categoría y 16° en la general con un tiempo de 1h30m. “Fue bien la verdad quería llegar hacía mucho que no nadaba tanto. En realidad hago más tria, pero me anote y vamos con todo”. Decía Leonardi para la transmisión de la Maratón, ni bien salido del Agua.

De la competencia fue parte la cinco veces olímpica Cecilia Biagioli, que compitió en los 5000m y de la mejor manera, con un tiempo de 1h02m34s. La cordobesa no participaba de una competencia desde los Juegos Olímpicos de Tokio. Ceci dejo una esperanza de poder volver a participar de un Juego Olímpico. “Me sentí muy bien, un poco picado al comienzo, pero bien. Desde Tokio que no corría, pero me sentí bien, a ahora a seguir entrenando y veremos qué pasa de acá al 2024”.