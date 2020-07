El partido “Por la Victoria” repudia el comunicado de “Juntos por el cambio”

Desde el Partido Por La Victoria, a través de su congresal Jorge Guía, y mediante un comunicado hicieron expreso el repudio a los dichos de Juntos por el Cambio sobre la muerte del ex secretario biande Cristina Kirchner, Fabian Gutierrez la cual se dio en un contexto violento.

“La triste muerte de Fabian Gutierrez ex secreterio de la actual vicepresidenta de la republica Cristina Fernandez es un hecho al que se debe esperar el esclarecimiento de la justicia y que ella se expida como dictaminan los procesos judiciales, como sociedad debemos primeramente RESPETAR a la familia del difunto que atraviesa un dolor horrible.

Las fuerzas politicas por nuestras partes podemos estar o no de acuerdo con una ideologia puntual , pero en lo que ami respecta y los valores que mi familia me ha enseñado es que con el fallecimiento de una persona no se puede utilizar para hacer politica berreta sin tener ni siquiera sensibilidad social, es un asunto personal de su familia y hay que respetar ese triste proceso intimo.

#Repudiamos el comunicado de prensa de la alianza “juntos por el cambio” que utiliza la muerte de Fabian Gutierrez para hacer irrespetuosamente politica amarillista y brindamos nuestro total apoyo a la señora vicepresidente de la republica Cristina Fernandez de Kirchner quien sufre ataques facistas por la derecha golpista liderada por Mauricio Macri y Patricia Bullrrich”. Expresa textual el comunicado.

Jorge Guia – congresal provincial del partido de la victoria .