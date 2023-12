Emoción y polémica: Jey Mammon debutó en Carlos Paz y se quebró

Luego de un gran escándalo que le costó reconstruir su carrera de a poco, finalmente Jey Mammon logró volver a subirse al escenario. El actor debutó con su obra Enseguida Vuelvo en el teatro Zorba de la localidad de Villa Carlos Paz y la devolución de los espectadores se hizo sentir a flor de piel.

Lo primero que dijo el humorista ante el público fue que le costó “un huevo arrancar”. Al final no pudo contener las lágrimas y le agradeció a sus fanáticos: “Ahora entendí que me debo a mi público, a ustedes les agradezco de corazón que hayan hecho que yo esté acá parado antes de que termine el año”.

Después de la función, el humorista dialogó con medios de comunicación provincial: “Me desplomé en el camarín, las lágrimas fueron en el camarín”. “Es mucha emoción contenida”, expresó y dijo que está “feliz y emocionado” por ver a las personas paradas aplaudiéndolo.

Para el capo cómico, la sensación que primó arriba de las tablas fue la de “alivio”. “Cuando uno estrena de por sí siente alivio y ahora fue doble alivio: un alivio por haber estrenado y un alivio de haberme subido al escenario después de mucho tiempo”, se sinceró.

Pero tanta emoción no finalizó ahí. Ya que una vez terminado el espectáculo, precisamente a la salida del teatro, sus espectadores le expresaron su apoyo tras la denuncia prescripta por abuso sexual y varios coincidieron en que fue una buena obra. “Espectacular, siempre haciéndole el aguante”, dijo un hombre y otro agregó: “Fue todo muy emocionante. Me tocó su historia y su problema”.

Por su parte, una mujer confesó que la hizo emocionar y que lo apoya “desde siempre”. “Me parece que fue bastante injusto lo que le pasó y me agrada que vuelva con todo”, cerró.

Sin embargo, quien no se quedó callado ante el debut de Jey fue el denunciante de la causa por presunto abuso sexual: Lucas Benvenutto. Junto con una vieja foto de ellos dos cuando tuvieron vínculo, en la que señaló las edades de ambos en ese momento (él, 14; Jey Mammon, 31), escribió: “El daño que me hicieron nadie lo va a reparar. Pero quiero decirles algo…”.

“No me sorprende en un país donde en los medios predomina la violencia, la falta de respeto y la corrupción en todas sus formas, que paguen para verlo”, expresó.

Luego, concluyó: “El año se va yendo y créanme que quiero dejar toda esta mierda atrás. ¡No me importa que vuelva a trabajar! La vida sigue, al menos para mí… Solo recuerden esto: lo que no te mata, te hace más y más fuerte (gracias por todo este apoyo que me dan)”.