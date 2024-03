«En Amazonas acompañamos, concientizamos y entrenamos»

Durante la mañana de este jueves, Inés y Silvia quienes son Representantes de la Fundación Amazonas, visitaron los estudios de 88.9o FM.

En diálogo con el equipo de «Todo Pasa», contaron las actividades que están realizando con el grupo: «Esta es una fundación creada por mujeres que han transitado por el diagnóstico de cáncer de mama. Fue fundada en febrero de 2017, y tiene tres pilares fundamentales: acompañar a las mujeres que están transitando o ya lo han hecho por los diagnósticos y tratamientos; la concientización y el deporte a través del remo en el bote Dragón».

«Todo se sincroniza con la misión que tenemos, y nos acompañan muchos profesionales. Hay donaciones a lo largo del año y hemos logrado hacer el refugio de nuestro bote. Estamos con una rifa de Pascua para generar ingresos para las Amazonas que quieran ir a remar y con la situación económica, se les complica pagar el entrenamiento. El primer premio es un huevo XL, y el segundo son dos roscas con 4 huevos. El precio de la rifa es de $1000 cada una», dijeron.

«Nuestro epicentro náutico es en Almafuerte, donde está el bote y hacemos las prácticas deportivas. Somos más de 200 mujeres y un hombre en la fundación, porque se extiende en toda la provincia. Gracias al aporte de todos, pudimos hacer la casita de la guardería náutica donde está todo el equipamiento», expresaron.

En cuanto a las actividades, las representantes de la fundación dijeron que «La encargada de la oficina de la Mujer Deportista de la Agencia Córdoba Deportes, Georgina Bardach, hoy va a hacer un vivo en su Instagram junto con las chicas de Fundación Amazonas. A las 19 horas. Además, va a haber varios ciclos de charlas a lo largo del mes de marzo. El usuario es @amazonasdecordoba».

«Amazonas es nuestra casa, donde nosotras podemos ser, nuestro grupo de par y manejamos nuestra misma sintonía. Cada vez que nos encontramos es una fiesta. En este mes, hay atenciones gratuitas en muchos centros de salud y estamos posteando. Hay que priorizar y cuidarse, estamos para recordarles eso», aclararon.

Además, comentaron que «El día 16 de marzo a las 18 horas, se va a hacer la segunda jornada de marea naranja que es en el marco del mes de la mujer, para celebrar la conquista de los derechos, con una jornada dedicada a las mujeres y sus familias. Está en el parque Las Heras de la ciudad de Córdoba. Y hoy de 14 a 18 horas en la explanada de la plaza San Martín, va a haber una jornada de concientización».

«El cuerpo te habla, y nosotros no tenemos tiempo de escucharnos. El cáncer no te das cuenta de que está. Hay que priorizar y escuchar el cuerpo, además de aprender a gestionar la parte emocional. Hay que hacerse los chequeos anuales y la autoexploración, pero no dejarse estar. No hay que preocuparse, sino ocuparse; agarrado a tiempo es mejor», finalizaron.