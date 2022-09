«En los últimos dos meses los aumentos llegan de manera violenta»

Claudio Colo Rosales, de una cadena de supermercados local con presencia también en el Valle de Paravachasca, dialogó con el equipo de «Todo Pasa» sobre los constantes aumentos de precios y sobre la quita del subsidio a una importante empresa aceitera, lo que produjo la disparada de su costo.

«Lo del aceite sale de lo habitual. Los aumentos son una dinámica permanente: todos los días se reciben listas de precios nuevas. Ya no es novedad, es recurrente desde hace años. Pero lo del aceite se dió de manera violenta: no es que se hayan liberado los precios estos productos, ya que siempre tienen un control estatal o subsidio. La problemática es que se le ha quitado el subsidio a una de las aceiteras más grandes del país que fabrica unas cuatro ó cinco marcas de diferentes calidades y por ello subió el costo y se traslada al precio al cliente» explicó Rosales.

El supermercadista agregó que se cree que «el resto de las aceiteras van a seguir el mismo camino. Entendemos que es una situación coyuntural: ha sucedido con las energías y con otros productos también. Esto por supuesto, genera malestar en los clientes».

Además detalló que existen dos listas de aceites, una de marcas subsidiadas y otra de empresas que no, «pero no llegan los productos subsidiados, no hay en stock». «Ayer en un recorrido que hice por grandes superficies en Córdoba y aquí, vi nomás una o dos marcas a 800 pesos» manifestó preocupado.

Sobre las crisis vividas por el empresario, contó: «No he vivido las grandes crisis económicas del 87-88 y del 2001-aún no estaba a cargo del negocio-, si he visto en los últimos años varias crisis y la foto es la misma. Es normal que lleguen listas de precios, casi todos los días. Pero no violentamente como esta pasando en los últimos dos meses. Cada cuatro o cinco años vuelve a suceder, por diferentes factores».

«Hemos tenido que cerrar en algún momento. Estamos obligados en un país como el nuestro a reinventarnos, es parte de la vida del comerciante. Nosotros siempre vamos hasta las últimas consecuencias. Siempre tratamos de mantener las fuentes de trabajo. en este momento tenemos pérdida de rentabilidad, con una aceite que un día tiene un precio y al otro vale el doble, no recuperamos lo invertido» detalló Rosales.

Y concluyó: «Vamos a tratar de adaptarnos, día a día llegan novedades. Veo muy difícil una vuelta atrás. Tendremos que ver como la industria vuelve a la normalidad, supongo que con el correr de los meses se normalizará».