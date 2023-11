En medio de rumores de reconciliación, Tini y De Paul se tiñeron el pelo del mismo color

El pasado domingo y durante el partido del Atlético de Madrid y el Villarreal, algo llamó la atención cuando Rodrigo De Paul salió al campo de juego. El campeón del mundo se había cambiado el look con un rubio platinado, que dio de qué hablar en las redes sociales.

Entre esos comentarios, no tardaron en aparecer los bromistas que señalaron un fuerte parecido entre el futbolista de la selección argentina y Diosito, el personaje que encarnaba Nicolás Furtado en la saga El Marginal. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue que durante las primeras horas del lunes cuando Tini Stoessel apareció con un color de pelo muy similar al de su ¿exnovio?.

En medio de los rumores que señalan una posible reconciliación entre ambos, la cantante compartió en sus redes un video mostrando su pelo, que ahora luce platinado. “Flash Flashh, pose, poseeeeee”, escribió en una historia de Instagram en la que aparece sentada en el asiento de copiloto de un automóvil y que musicalizó con “La Original”, el hit que compuso junto a Emilia Mernes para el disco de la cantante entrerriana.

Pero más allá de este detalle en común con De Paul, muchos usuarios advirtieron otra supuesta coincidencia. Horas después, el futbolista subió un video corto a su perfil en la misma red social: luciendo su nueva melena y en un auto muy parecido en el que Tini grabó su story… ¿Habrá sido solo una coincidencia?.

Fue durante la semana pasada que el periodista español Roberto Antolín dio detalles que confirmarían (teóricamente) la reconciliación entre Tini y Rodrigo, quienes aparentemente se estarían viendo otra vez. “Yo no me dedico al mundo del corazón en España, yo me dedico al mundo del fútbol, toda mi información y mis fuentes son del mundo del fútbol. Lo que quiero decir es lo siguiente, la gente que me cuenta las cosas no tienen motivos para mentir ni para decirme las cosas como no son”, comenzó aclarando.

“A mí lo que me cuenta el entorno es que Rodrigo nunca ha estado tan feliz como con Tini, que es el gran amor de su vida. Y que si fuera por él, estaría encantado de que ya se retomara otra vez la relación”, dijo el periodista.

“Los encuentros entre Rodrigo y Tini se han dado en Madrid, en Barcelona y en ciertas partes de Europa como la República Checa, viajes hacia zonas menos controvertidas. En Argentina no va a haber encuentros jamás, eso no va a suceder pero en Praga han estado, eso va a volver a retomarse”, expresó.