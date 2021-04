“Estamos acostumbrados al vandalismo” afirmó Becker sobre el daño a la estatua de Malvinas

El intendente de Villa Parque Santa Ana, José Luis Becker, manifestó a RESUMEN DE LA REGIÓN: “Aquí sufrimos vandalismo todos los días, doblan carteles nomencladores, rayan las paredes…“. En relación al hecho vandálico, declaró que no se hizo la denuncia ya que el daño no fue mayor y aún no habló con el artista que la hizo.

En la mañana de este martes 20 de abril, descubrieron que habían roto cartelería y produjeron daños sobre la flamante escultura en homenaje a los ex combatientes de Malvinas que se colocó en plaza San Martín. Al soldado, realizado por el ex combatiente y escultor Gustavo Díaz, le arrancaron parte del rosario que tenía en una de sus manos. Se trata de un bien público y caro a los sentimientos de toda la comunidad.

Cabe recordar que la estatua fue colocada hace pocos días, en conmemoración del 2 de abril por la Guerra de Malvinas. Estaba previsto un acto de inauguración, el pasado 10 de abril, que fue suspendido por las nuevas restricciones a nivel nacional y provincial, debido al incremento de casos de covid19.

Fotos: FB Municipalidad de Villa Parque Santa Ana.