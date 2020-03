“Estamos preocupados por la situación que vivimos desde hace casi tres meses”

José Ludueña compitió el 28 de abril pasado para el mando del Villa del Prado con una lista del PRO. Hoy, luego de la reelección de Nelson Luján (UCR) es parte de la Comisión Comunal, como Secretario de Gobierno, lugar que le corresponde a la primera minoría.

Resumen dialogó con él hace minutos para analizar la situación de Villa del Prado, luego que varios vecinos denunciaron una situación insólita de ausentismo del Jefe Comunal Nelson Luján.

“Desde que asumimos, el 10 de diciembre, hemos la falta de presencia del Jefe Comunal. Estamos preocupados porque es una situación que vivimos desde hace casi tres meses”.

Se habla de problemas personales en todo caso…

“Somos comprensivos, por supuesto. Es más, nos ponemos a disposición de la Comuna. Pero debe haber una comunicación de parte de la Comisión. Yo integro el gobierno y no he tenido ninguna participación. La gente nos pregunta porqué Luján no los recibe y no sabemos qué contestar, ni cuándo volverá”

¿Qué rol ejerce el Secretario de Gobierno en la gestión?

“Integro la Junta de la Comisión que está conformada por tres personas, el Presidente, la Tesorera y yo, para tomar las decisiones para llevarles soluciones a los vecinos”.

¿Está participando?

“No. En estos tres meses, no hemos tenido ninguna reunión de Comisión. No hemos sido ni notificados ni convocados. Hemos sido elegidos para representar a los vecinos, necesitamos poder participar, pero para ayudar, no para poner palos en las ruedas”

¿Leandro Morer está trabajando allí?

“Sí. Es el Asesor Letrado pero además es quien nos recibe, tanto a nosotros, así como a los vecinos, desde hace tres meses”

¿Está mal eso?

“Es algo que incomoda a la gente, porque lo votaron a Nelson Luján como Presidente y a nosotros como minoría y eso no se está cumpliendo. Además el pueblo está estancado. Hay muchas cosas que no avanzan”.

¿Quién debería estar a cargo, entonces?

“La Tesorera o el suplente que figura en la lista que fue a elecciones. En todo caso la función de Asesor Letrado es defender los intereses legales de todo el pueblo. Los que gobiernan deberían ser los que fueron elegidos para eso. Repito: nosotros como minoría queremos ser informados acerca de la situación, que nos dejen participar como corresponde para poder colaborar”.