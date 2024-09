Este domingo llega una nueva edición de los Premios Emmy

Este domingo, los Premios Emmy regresan con el glamour, la magia y el prestigio que los caracteriza en una noche que reunirá a grandes figuras. Bajo la conducción de Eugene y Dan Levy, la premiación más importante de la televisión estadounidense celebrará su 76° edición en el LA Live Peacock Theatre del centro de Los Ángeles. La premiación destacará la labor de los mejores actores y resaltará la producción de series, programas y coreografías del medio.

La premiación organizada por la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) tiene como principales candidatos a Shōgun, la serie El oso (The Bear) y Bebé reno. El drama japonés, creado por FX y actualmente disponible en Disney+, se destaca como la producción con más nominaciones de esta entrega con un total de 25. Por su parte, El oso (The Bear) estableció un nuevo récord en la categoría de comedia con 23 nominaciones en una misma edición. Al tiempo que la producción de Netflix logró un total de 11 nominaciones al Emmy, consolidándose como un rotundo éxito.

Esta será la primera ceremonia, en la historia de los premios, que un dúo de padre e hijo tomará la conducción. Los encargados de llevar adelante la velada serán Eugene y Dan Levy, los comediantes canadienses conocidos por su trabajo conjunto en la serie Schitt’s Creek, un exitoso proyecto que les valió múltiples Emmy en 2020. En aquella ocasión, hicieron historia al convertirse en el primer padre e hijo en ganar premios importantes en el mismo año.

El evento con sede en Los Ángeles, Estados Unidos, se producirá solo seis meses después de la ceremonia de 2023, que fue retrasada debido a la huelga de guionistas y actores. La transmisión se podrá seguir en Argentina, Chile y Uruguay (desde las 20 horas), México, Guatemala y Costa Rica (desde las 17), Colombia, Ecuador y Perú (desde las 18), Venezuela y Bolivia (desde las 19) y España (desde las 12 del día siguiente).

En cuanto a las grandes producciones ausentes de este año, dos actrices favoritas del público quedaron fuera. La primera es la reciente ganadora del Oscar, Emma Stone, quien no logró repetir su éxito con su nuevo proyecto, The Curse. La compleja y sólida actuación de Kate Winslet en El régimen tampoco alcanzó a convencer al jurado.

Otras series de gran presupuesto que se mantuvieron años en producción y no recibieron nominaciones, incluye a Los amos del aire de Apple TV+, Fellow Travelers de Showtime, La luz que no puedes ver de Netflix, Expatriadas de Amazon Prime Video y Griselda de la “N” roja.

El impacto de las huelgas del año pasado también se ve reflejado en la oferta de este año, con muchas producciones retrasadas que no volverán a la competencia hasta 2025. Proyectos populares como House of the Dragon de HBO, The Boys de Prime Video, Bridgerton de Netflix y probablemente The Last of Us, no pudieron entrar en la lista de este año pero se espera su regreso el próximo.

En esta nueva edición de la entrega de premios hay cambios. Fueron aproximadamente 24.000 miembros de la Academia de Televisión quienes seleccionaron a los nominados de un total de 229 series, una cifra significativamente menor en comparación con las 309 del año pasado, lo que refleja una reducción del 33% en las inscripciones.

La disminución en el número de producciones presentadas llevó a una reducción al número de participantes en varias categorías, como la de Actuación principal en una comedia y en series limitadas, antológicas o películas para televisión que tendrán disminuyeron sus competidores a cinco.

Además, cambiaron las reglas en la categoría de Variedades con guion, donde debido a la baja cantidad de inscripciones, se implementó una competencia “con jurado”, en la que sólo las dos mejores inscripciones que obtuvieron el 70% de aprobación recibieron una nominación.