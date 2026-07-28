La ciudad de Alta Gracia vivirá este jueves 30 de julio una propuesta especial para los amantes de la gastronomía. Se trata de la primera edición de la Noche de las Pastas, una iniciativa impulsada en conjunto por el Gobierno de la Ciudad y el Centro de Comercio, Industria y Turismo de Alta Gracia (CECIT), que ofrecerá promociones 2×1 en más de 25 establecimientos gastronómicos.

La propuesta busca incentivar el consumo en los comercios locales y brindar una alternativa para que vecinos y visitantes disfruten de una salida diferente, compartiendo una cena con familiares o amigos a precios promocionales.

Durante la jornada, 26 locales adheridos ofrecerán promociones 2×1 en pastas lisas y no rellenas, permitiendo acceder a una amplia variedad de opciones gastronómicas.

Los comercios participantes son: Delirios, Junior B, El Descanso, Leyendas, La Granjita, Oveja Negra, Boca de Lobo, Don Clemoveki, Velazco, Pizzería Popular, El Bistró del Alquimista, Fatay, Rincón Serrano, Espacio Belgrano, Tomasa, Virrey, Calu, Los Extremeños, La Misión, Torino, Magus, Terrazas – Shell Multienergía, YPF – Las Vías, Axion Shop Ruta 5 y Shell Select (Rotonda Fangio y Rotonda Oreste Berta).

Desde la organización destacaron que esta primera edición busca fortalecer la actividad gastronómica de Alta Gracia, acompañando al sector con acciones que impulsen las ventas y generen un mayor movimiento en los comercios de la ciudad.

La invitación está abierta para que toda la comunidad aproveche esta propuesta, descubra nuevos espacios gastronómicos y disfrute de una noche dedicada a uno de los platos más tradicionales de la cocina italiana.