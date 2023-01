«Estoy muerto en vida», la palabra del dueño del perro atropellado por el municipal

Esta mañana y luego de la amplia repercusion que tuvo el vídeo en donde se ve a un empleado municipal atropellando y librando a su suerte a un perrito por calle Chile; Matías, el propietario del animal, se presentó en el ejecutivo municipal acompañado de varios vecinos y proteccionistas y pidió Justicia por su perro.

«Hubo una voluntad de la municipalidad de querer hablar. Nos comentaron que el empleado ya fue notificado y tiene 24 horas para hacer su descargo. Yo estoy destruido, prácticamente muerto en vida porque la gente que me conoce sabe la relación que tenía con el perro y además no puedo dejar de pensar en el sufrimiento que tuvo al estar tirado ahí y que nadie lo asista. Yo llegué al lugar y ya estaba adentro de una bolsa, había un charco de sangre. Yo no puedo creer que una persona deje tirado así a un ser y no se haga cargo de nada», inició el joven muy contungido, en diálogo con RESUMEN, solo unos minutos después de la reunión que mantuvo con la Viceintendenta Cristina Roca, entre otros funcionarios.

«Nosotros queremos que se lo saque del puesto de trabajo en el que está, no es solamente la inhabilitación de conducir, sino que se lo separe del puesto porque si los que están acá en el poder ejecutivo quieren estar con un compañero que es un asesino, me parece que es un hecho totalmente repudiable. Esto de alguna manera tiene que servir para que se tome consciencia», agregó el joven quien a su explicó que conoce al municipal en cuestión y que se trata de alguien que presta funciones desde hace muchos años.

«En un principio nos habían dicho que era un remis porque hubo una confusión en el vídeo y después lo vimos bien, hicimos zoom y vimos la cara de él, todo el mundo lo conoce, es alguien que está hace años en la municipalidad», aseguró.