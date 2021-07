“Noel estaba mal, estoy seguro que se quitó la vida por la difusión pública de su causa”

A pocas horas del hallazgo del cuerpo sin vida de Ivan Noel, RESUMEN dialogó en exclusiva con Fenando Moyano, su abogado defensor, quien contó detalles de la causa del cinesta y se mostró consternado por el triste final de su cliente, aunque no sorprendido.

“Yo lo conocí a él hace un par de años, aquí en Jesús María. A él lo denunciaron el año pasado tres chicos de la zona por presunto abuso sexual pero el siempre se mostró muy tranquilo porque insistía en que no tenía absolutamente nada que ver y que era inocente.

Incluso la fiscal que toma la causa allanó hace apenas dos meses su casa y secuestró algunos elementos que estaban siendo privados. Él estaba imputado de abuso sexual, no sabemos la magnitud, y ya le habían practicado las pericias psicológicas que le habían dado bien. Solo faltaban las pericias de los denunciantes”, inició el letrado, refiriéndose a la situación legal del francés.

Sobre la causa que acarreaba de su pais natal, también por un hecho de instancia privada, Moyano aclaró que sólo conocía lo que su cliente le había manifestado. “Dijo que fue una denuncia que le hicieron en 2015 cuando el ya estaba en Argentina y que databa de cuando el tenía 19 años y la víctima 17, es decir una denuncia de más de 30 años de la que aseguraba ni recordar”. Por ese hecho, Noel fue juzgado a distancia y condenado.

Consultado por si le sorprendió la noticia de su muerte, Moyano reconoció que su cliente “estaba muy mal”, a raíz de la difusión pública de su causa. “Más allá de que aún no están los resultados de la autopsia, estoy seguro de que Noel se quitó la vida por la difusión de su caso. No por las denuncias en si porque el decía estar tranquilo, siempre negó los hechos y estaba esperando ir a declarar,pero el decía que si su caso se hacia público no lo iba a soportar y fue lo que pasó”, concluyó el profesional.