Explosión fatal en la Patagonia: Néstor García había intentado salvar a las víctimas

El pasado miércoles se reportó la caída de un helicóptero que estaba en la Patagonia combatiendo los feroces incendios que se desataron en todo el sur del país. En las últimas horas se constató que uno de los dos ocupantes que fallecieron al instante, era cordobés y oriundo de Villa Dolores.

Se trataba de Francisco Javier Escudero de 45 años, quien era mecánico y copiloto en esta ocasión de Carlos Rodríguez Santa Ana, la otra persona fallecida. El nacido en Villa Dolores trabajaba desde hace 15 años para la empresa Helicópteros del Pacifico, y su desempeño era supervisor de Operaciones y mecánico.

Las autoridades de la localidad de Aluminé, provincia de Neuquén, aún investigan las razones del accidente, pero todo indicaría que fue una falla en la aeronave. “Todavía es muy prematuro pero es seguro que el clima fue el que influyó. Sabemos que se precipitó a tierra y explotó. Había mucho humo en la zona donde volaba», aseguró Jorge Lara, secretario de Desarrollo Territorial del gobierno de Neuquén.

Y luego añadió: «La máquina llevaba un helibalde que había descargado sobre las llamas. Después se precipitó. Nuestro personal bajó hasta el lugar usando arneses y confirmó la muerte de los dos tripulantes». Néstor Toro García, el bombero altagraciense que también fue refuerzo en el combate contra el fuego, fue el primero en llegar a la zona de la tragedia.

«Estábamos transportando a nuestra gente, me dicen de qué nave se trata el accidente y reconozco quiénes son los pilotos y mecánicos porque también han trabajado en los incendios de Córdoba», relató García a medios provinciales. Luego agregó: «No podíamos bajar y volvimos a base a buscar una grúa. El piloto me preguntó si me animaba a bajar y yo dije que sí porque soy bombero y paramédico. Bajé a 20 metros de la máquina accidentada, pero lamentablemente llegamos tarde”.

El helicóptero cayó en una zona muy complicada para un rescate, y sumado a eso, las llamas estaban muy cerca de la zona y terminaron alcanzando la nave. “Cuando llegué a la máquina la envolvieron las llamas y me aproximé lo más que pude, pero no pude constatar si estaban con vida porque la nave agarró fuego”, describió el Toro.