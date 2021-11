Explotó la interna en Sitramag: piden que se llame urgente a elecciones

Que la situación no está para nada pasible en el sindicato de trabajadores municipales, no es una novedad. Hace algunas semanas este medio anticipaba que dentro de Sitramag se estaba gestando una oposición a la gestión de Gabriel Medina, debido a que una gran parte de los trabajadores decían no sentirse representados y estar perdiendo derechos y poder adquisitivo con su liderazgo.

Así mismo, en los últimos días y con la «quita de colaboración» de los empleados del cementerio, la cuestión se agravó. Los trabajadores no sólo denunciaron malos tratos y hasta amenazas sino un hostigamiento constante por parte del gremio, quienes, al parecer, los instaban al paro.

En las últimas horas toda esta insostenible situación se tradujo en un pedido formal, a través del cual los trabajadores le solicitan al delegado general «llamar a elecciones».

«Ayer presentamos una nota en la sede del sindicato por el motivo que están apretando a nuestros compañeros, quienes hoy estamos en desacuerdo a la actual conducción del gremio. Por eso vemos la necesidad de que se llame a elecciones de delagado para poder elegir a alguien que nos represente», explicó Franco Ternavasio, uno de los empleados que marcó su clara postura de ser oposición.

En la misma nota, exigen ser informados sobre el destino de los terrenos cuya escritura fue entregada a la autoridad del gremio por la Municipalidad. Son lotes que se encuentran próximos a la curva de la S en Ruta 5; como así también solicitan el balance de los últimos cuatro años.

«Todos los afiliados deberíamos contar con la misma oportunidad de poder acceder a un terreno y que no sean entregados a dedo», añadió Ternavasio.

Mientras se está a la espera de la respuesta de las autoridades del Sindicato, el ambiente el el lugar se corta con un hilo. ¿Hasta cuándo?.

