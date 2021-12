«Faltan equipos interdisciplinarios que hagan un diagnóstico temprano de la discapacidad»

Zejdlik es mamá TEA: tiene un niño con autismo y hace poco le diagnosticaron Asperger. Es reconocida nacionalmente ya que ha escrito varios libros, brinda capacitaciones sobre la temática, está estudiando Educación Especial y es la creadora de la Fundación Por la Inclusión Plena. «Me encantó y me sentí honrada y agradecida de ser convocada a semejante misión, por mi hijo y por todas las familias que se cruzan en el camino» expresó contenta.

Consultada por RESUMEN sobre su participación en la legislatura, la única altagraciense convocada relató: «En el marco del 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas con Discapacidad, me convocaron para participar de una sesión inclusiva en la Legislatura de la Provincia de Córdoba, junto a ocho oradores con distintas discapacidades».

Y continuó: «Teníamos cinco minutos para expresar nuestra mirada con respecto a la discapacidad, sobre la inclusión y para dar nuestra opinión en cuanto a un proyecto por el cual teníamos que votar a favor o en contra: la formación de un ´Concejo Municipal por los Derechos de las Personas con Discapacidad´ que tiene como eje identificar las barreras que enfrentan las personas con discapacidad a fin de poder eliminarlas».

Sobre su discurso, Zejdlik contó: «Yo me enfoqué en mi condición de Asperger, a la cual me referí como una condición que ´invisible a los ojos´ pero que puede llegar a ser visible al corazón con políticas de estado que procuren mejorar la calidad de vida de quienes formamos parte del colectivo. También conté una anécdota en la familiar en la que mi hijo Bautista, cierta vez me preguntó: ¿cuál discapacidad es peor, mamá? a lo cual yo le respondí que ninguna discapacidad es peor que otra, sino que todo depende de cuán fácil o difícil le hagan la vida a la persona con discapacidad quienes lo rodean».

Y proseguió: «Una gran barrera que yo observo es la de la ausencia de equipos interdisciplinarios capacitados para brindar diagnósticos a todo tipo de trastornos en la infancia a una edad temprana de manera que no sólo puedan acceder al diagnóstico las familias que cuentan con recursos económicos sino todas, teniendo en cuenta que el diagnóstico en forma integral y gratuita está establecido en la ley 24901 art 11 y 39».

Con respecto a las estadísticas sobre el autismo, la mamá TEA detalló: «Las estadísticas en autismo van en aumento a pasos agigantados. En los años 80, 1 de cada 5000 niños eran diagnosticados con autismo; en los 70, 1 de cada 2500. Hoy por hoy, si bien nuestro país no cuenta con datos oficiales, el Neurólogo Carlos Magdalena del Hospital de Niños Ricardo Gutierrez de CABA, afirma que 1 de cada 37 niños nace con autismo basándose en consultas pediátricas y en las asociaciones de padres que se conforman a lo largo del país».

«Finalicé con una frase de mi autoría basada en la definición de discapacidad que nos da la convención sobre los derechos de las PCD en su preámbulo inciso E: ´Las mayores barreras que enfrentan las personas con discapacidad no son sus propias limitaciones sino aquellas que el entorno y la sociedad interponen’

Aclaró que está a favor del proyecto «siempre y cuando las propuestas que tengan como fin mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad no queden en la teoría, en la letra muerta sino que realmente se lleven a la práctica».