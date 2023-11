Federico Bengolea: «Ya se pusieron 25 multas por derroche de agua en menos de 24 horas»

El Secretario General, de Ambiente y Transporte, Federico Bengolea afirmó que se recibieron unos cuarenta llamados entre la tarde del miércoles 15 y el jueves 16 de noviembre denunciando derroches de agua y se han labrado unas 25 actas.

Bengolea manifestó que «la lluvia de anoche fue una sorpresa, no la teníamos en vista, no estaba pronosticada. Llovió sobre las cuencas, 15 mm en el San José y 10 mm sobre La Suela. Hablé con Ennio Massini (Presidente de la Cooperativa de Obras y Servicios de Alta Gracia) y aún no tienen precisiones si hay impacto sobre la Toma».

«Trabajamos en constante comunicación con el INA-CIRSA y desde allí nos infoman que creció la cuenca del San José y La Suela. El alerta sigue, esperamos que el tiempo cambie, ya que no tenemos en vista precipitaciones para los próximos días. Hay expectativas de que haya cambios en la Toma. Es poco lo que llovió para lo que falta. Han sido muchos meses de sequía, desde el verano pasado, así que continúan los cortes de agua programados» detalló el funcionario.

Bengolea contó que en la mañana del miércoles 15, se llevó adelante una conferencia de prensa donde el intendente Marcos Torres anunció la crisis hídrica y la creación de un proyecto de ordenanza que conformó el Comite de Emergencia Hídrica, cuya primera medida fue la disposición de un número teléfonico para realizar denuncias y se estableció como multa 100 medidas de unidad de falta, las cuales tienen como valor un litro de nafta, lo cual equivale, hoy, a 33 mil pesos. El número para denunciar es 3547 631719.

«Recibimos unas 40 denuncias entre ayer y hoy, tenemos a disposición tres vehículos de Seguridad Ciudadana y de la Secretaria. De estos cuarenta llamados o mensajes, se realizaron el 50% de las multas, ya que en algunos casos los vecinos no estaban o desconocían la situación y por ello hicimos también concientización. Estamos informando también con una propaladora por los barrios» adelantó a RESUMEN. «Ayer nos reunimos con los bomberos, se seguirán programando cortes. Si llegamos a una situación extrema, se cortará en toda la ciudad» agregó.

También aclaró que aún no se ha dispuesto cerrar los lavaderos de autos o de ropa. «Vamos determinando día a día las medidas: los cortes programados nos han dado buenos resultados. Sobre los medidores, hace un mes el intendente había hecho una reunión sobre el tema y justamente una concejal de la oposición hizo ayer una propuesta. Es una buena herramienta para el control sobre el consumo. Quien se pase, pagará la multa correspondiente. Lamentablemente la crisis hídrica es mundial, también están afectadas localidades vecinas. Alta Gracia es una de las ciudades que más ha crecido en la provincia de Córdoba y se han hecho muchas obras para abastecer los sectores que siempre se veían afectados». Sobre los cortes, aclaró: «No se puede sectorizar a gusto, hay un sector donde hay clínicas, sanatorios y escuelas y por ello no se están realizando en estos lugares».

«Notificamos a la provincia sobre la emergencia hídrica y este comité debe estudiar otras alternativas como exploraciones subterráneas. Si las temperaturas son elevadas, habraá mayor consumo este verano. El comité está para eso, buscar alternativas a mediano plazo» concluyó.