Fernando Mina: “Esta situación traerá un cambio en el mundo”

El doctor Fernando Mina es hoy el director del Hogar de Ancianos Elpidio González que se encuentra en Despeñaderos. Esta mañana dialogó con la 88.9 fm y sobre las prevenciones en el establecimiento comentó: “al trabajar con un grupo de riesgo los cuidados son mayores”.

El hogar está cerrado desde el 9 de marzo, días antes a que se dicte el aislamiento social, preventivo y obligatorio. Desde ese día, los únicos que tienen acceso al hogar son los médicos, el personal de limpieza y el personal de cocina. En total, en el establecimiento hay 150 internos y 120 empleados, por lo que “un caso positivo podría ser muy complicado” aseguró Mina.

Por otro lado, hizo hincapié en que desde Desarrollo Social se tiene que hacer un gran trabajo para ayudar a los vecinos a afrontar esta difícil situación y también destacó que “ante esto queda claro que si no tenes salud, no podes trabajar. Aunque es una balanza complicada de equilibrar, si no trabajas, no comes”.

Finalmente, Mina opinó acerca del efecto de la cuarentena: “desde mi punto de vista está dando un buen resultado y de a poco vamos a ir saliendo. Esta situación traerá un cambio en el mundo”.