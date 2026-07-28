Festival de cine más abierto que nunca: cuatro días de talleres, homenajes y encuentros con grandes referentes

El Cine Teatro Monumental Sierras se prepara para recibir la quinta edición del Festival Monumental Sierras de Cine y Artes Audiovisuales, que se desarrollará del 13 al 16 de agosto con una programación renovada y una fuerte apuesta por acercar el cine a toda la comunidad.

En diálogo con Radio 88.9, Ema Brian adelantó que esta edición tendrá como eje principal una mayor apertura hacia el público, con cuatro jornadas cargadas de proyecciones, talleres, charlas y actividades especiales.

«Esta quinta edición busca ser mucho más abierta a la sociedad. Además de las funciones, vamos a presentar talleres y charlas con referentes del cine de toda la provincia», explicó.

Entre las principales novedades, el festival contará con un espacio dedicado al cineasta Raymundo Gleyzer, donde se proyectarán algunos de sus cortometrajes, obras que reflejan distintos momentos de la historia argentina y que mantienen una profunda vigencia.

Además, se desarrollará una diplomatura impulsada por el Cineclub Municipal de Córdoba, pensada como un espacio de reflexión sobre el presente y el futuro del lenguaje audiovisual. «Buscamos poner sobre la mesa cómo se piensa el cine hoy, qué genera y cómo se imagina el futuro», señaló Brian.

Uno de los momentos más esperados será la visita de la reconocida directora Lucrecia Martel, una de las figuras más destacadas del cine argentino contemporáneo. La realizadora llegará a Alta Gracia en el marco de la gira de presentación de su nuevo documental Nuestra Tierra.

«Estamos muy felices de que pueda venir y conversar con el público. Es una referente del cine argentino contemporáneo y su presencia jerarquiza enormemente esta edición del festival», expresó el organizador.

Martel estará presente el sábado 15 de agosto, jornada en la que presentará el documental, participará de una charla abierta con los asistentes y acompañará la proyección de la emblemática película Invasión, que será exhibida en su formato original de 35 milímetros. El filme, con guion de Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, constituye uno de los grandes clásicos del cine nacional.

Brian destacó que uno de los principales objetivos del festival es acercar el cine argentino a nuevos públicos, especialmente a quienes no están habituados a consumir producciones nacionales o independientes.

«Queremos que las personas que no están acostumbradas a ver un cine distinto al de Hollywood puedan descubrir qué produce el cine local, qué historias cuenta y cómo dialoga con nuestra realidad», concluyó.

Con una programación que combina proyecciones, formación y encuentros con destacadas figuras del ámbito audiovisual, el Festival Monumental Sierras buscará consolidarse una vez más como uno de los eventos culturales más importantes de la región.