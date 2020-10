Finalmente Arquestrato no quedó clausurado pero intervendrá la Justicia

En la tarde de hoy se generó un gran revuelo en el bar Arquestrato, ubicado en la zona del Alto. Es que este bar abrió sus puertas para atender a los clientes en el lugar, es decir en las mesas, y no como dictamina el DNU: con delivery y take away. Ante la inminente clausura del bar, colegas gastronómicos y comerciantes se hicieron presentes en Arquestrato para oponerse al cierre.

Entre gritos y reclamos sobre la necesidad de trabajar por parte de todos los presentes, la Municipalidad decidió entonces irse sin clausurar Arquestrato, pero sí dejó una segunda constancia de que estuvo en el lugar. Ahora será turno de la Justicia intervenir en el caso, porque al fin y al cabo, se está incumpliendo el Decreto de Necesidad y Urgencia que implica la vuelta a Fase 1 en el departamento.