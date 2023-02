Fueron más de 500 personas las que acompañaron a Patricia Bullrich en Alta Gracia

El pasado martes, la Presidenta del PRO Nacional y ex Ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich visitó la Ciudad de Alta Gracia y fue la oradora central de un acto que congregó a 500 personas. El encuentro fue organizado por el PRO Santa María y la Diputada Nacional Laura Rodríguez Machado.

Los Diputados Nacionales, Rodrigo de Loredo, Gabriela Brouwer de Koning y Adriana Ruarte; la Senadora Nacional Carmen Álvarez Rivero; el ex Ministro de Defensa de la Nación Oscar Aguad; el bailarín Maximiliano Guerra; el Intendente de Jesús María Luis Picat y todo el arco político local y departamental de Juntos por el Cambio se hicieron presentes en el acto.

El encargado de realizar la apertura fue el Concejal Ricardo Gonzalez y luego con Bullrich al lado el primer orador fue el Presidente del PRO Santa María Ignacio Sala: «Creemos que Patricia es la persona que puede generar un cambio en nuestro país, por que tiene el coraje y la valentía necesaria. Valoramos mucho su sencillez y que no tiene miedo, se puede gobernar sin corrupción ni robo. Basta del «roban pero hacen»», fueron en síntesis las palabras de Sala.

A su turno, Patricia Bullrich hizo una crítica sobre la situación económica actual y presentó algunas propuestas sobre Educación, Seguridad y Carga Impositiva: «Hay que modificar la Ley Nacional de Seguridad para que las Fuerzas Armadas combatan al narcotráfico, las aulas tienen que estar siempre abiertas para evitar que los chicos sean rehenes del gremialismo. A mi no me asustan los paros de los Moyano, conmigo se les va a acabar la joda», aseveró la pre candidata a Presidente del PRO.

El local partidario será sede de la campaña de Bullrich en el Departamento Santa María. El acto, fue mirado con mucha preocupación por los dirigentes del Radicalismo local quienes no se imaginaron la cantidad de gente que asistió, superando a los pasados eventos con dirigentes provinciales que desde el Partido centenario organizaron para los vecinos de la Ciudad. Tampoco se puede dejar de lado la conclusion de que el evento se dio en medio de las tensiones entre el partido amarillo y la UCR por la conformación de la mesa de Juntos por el Cambio local que aún no dio frutos, ante la dificultad de los dirigentes para ponerse de acuerdo en cuanto a su articulación. El PRO no deja de repetir en las mesas de café la probabilidad de ir solos en las elecciones municipales, esa iniciativa hoy cuenta con una poderosa aliada: Patricia Bullrich.