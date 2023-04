Fuerte malestar en Juntos por el Cambio por la decisión de Rodrigo De Loredo

Finalmente, el radical Rodrigo De Loredo confirmó a través de un video en las redes sociales que será candidato a intendente por la Ciudad de Córdoba Capital, y no candidato a vicegobernador por la Provincia de Córdoba. La noticia generó gran malestar entre los socios de la coalición Juntos Por el Cambio, sobre todo en Luis Juez, quien ya no podrá esgrimir haber conformado la formula «mas competitiva». Los efectos de este cimbronazo en la coalición opositora aún no pueden ser calculados.

Juez y De Loredo venían sugiriendo la inminente conformación de una «formula que funciona», parados sobre los resultados de las elecciones a diputados y senadores nacionales del año 2021.

Sin embargo, con esta decisión de ser candidato a intendente por la Ciudad de Córdoba, Juez deberá buscar un dirigente radical menos cotizado como candidato a vicegobernador para completar la formula con la que disputará las elecciones del próximo 25 de Junio con el candidato de Hacemos Juntos por Córdoba, Martin Llaryora.

Las lecturas políticas a esta hora abundan. Una versión sería que ante la posibilidad de acompañar a Juez en una posible derrota el próximo 25 de Junio, el radical «se cortó solo» y a ultimo momento optó por ser candidato a intendente de la Capital, distrito donde las encuestas lo muestran bien posicionado y donde las elecciones irán separadas un mes después del las provinciales, el 23 de Julio. El candidato por el oficialismo es el actual viceintendente Daniel Passerini