Fundación Effetá inicia los festejos con un Té Solidario

El próximo sábado 13 de agosto desde las 16:30 horas, en el Salón de Sierra Chica, se llevará adelante una nueva edición del tradicional Té Solidario a beneficio del Instituto Padre Domingo Viera, organizado por el Grupo Puente, tras dos años sin llevarse a cabo debido al coronavirus.

En esta oportunidad, se realiza en el marco de los festejos por los 20 años de Fundación EFFETÁ, con la finalidad de recaudar fondos para el proyecto del Instituto Padre Domingo Viera. El evento contará con espectáculos de baile a cargo de Curro Bossi, canto a cargo de Daniela Franceschinis y la locución de Juan Rugani. La tarjeta puede adquirirse por whatsApp a los números 351 5990336 (Mercedes) y 3547 576677 (Silvia).

Sin embargo ésta no será la única actividad: el sábado 27 de agosto llevarán a cabo una Gran Peña Solidaria, también dentro del aniversario, con entrada libre y gratuita, en la Explanada del Museo del Virrey Liniers. El encuentro será desde las 16 horas y contará con espectáculos de baile, canto y un buffet de comidas.

Fundación EFFETÁ tiene como visión transformar la realidad de los sectores vulnerables de Alta Gracia promoviendo la educación, el trabajo y el servicio solidario.

Pablo Mazzini, Presidente de la entidad, detalló a este medio: «Es una organización que nació con la misión de trabajar con la solidaridad y con la educación, son metas que se fueron madurando con el tiempo. Arrancamos con el hambre urgente, con la necesidad de asistir a los comedores infantiles de la ciudad que estaban diezmados de chicos y no podían cumplir. Luego de allí comenzamos a pensar en algo más trascendente, para que los ciudadanos se empoderen y no tengan la necesidad de ser asistidos: empezamos a trabajar en educación, una cosa llevó a la otra, soñamos con una escuela secundaria, articulando con los gobiernos de la ciudad de Alta Gracia y con las instituciones y nos confiaron el ex matadero. También se dieron algunas capacitaciones con el apoyo del gobierno provincial y de los Salescianos y se fueron articulando realidades distintas, para que sean libres y pudieran ellos, los vecinos, llevar un sustento a su hogar». Y gregó: «Luego empezamos a soñar una escuela primaria y un apoyo escolar para los estudiantes de otras instituciones del barrio».