Furor por la película “La idea de ti”: ¿inspirada en un famoso romance?

“Cuando lo último que esperas se vuelve lo único que quieres”, es el eslogan de la nueva película de Prime Video, La idea de ti (The Idea of You). El texto hace alusión al provocador romance que surge entre los personajes de Anne Hathaway y Nicholas Galitzine, quienes interpretan a una atípica pareja con una diferencia de edad de 15 años, que enfrentará el escrutinio público y mediático. El título llegó a la plataforma de streaming el pasado 2 de mayo de 2024, y causó una gran repercusión en los suscriptores.

Basada en la novela homónima de Robinne Lee, la trama se centra en Solène (Hathaway), una madre soltera y galerista de 40 años que, tras un encuentro fortuito en el festival de Coachella, inicia una relación con Hayes Campbell (Galitzine). El joven de apenas 24 años [20 en los libros] no es cualquier ser terrenal, sino el líder de la boy band August Moon, la más famosa del momento.

No hay forma de narrar esta historia sin que nos recuerde a un previsible fanfiction, pero según se observa en su primer tráiler oficial, existe una crítica explícita hacia la marginación de la sexualidad de las mujer en la mediana edad, que añade un conflicto interesante para la dinámica de la pareja.

Sin embargo, comenzaron a surgir especulaciones de que el libro y la película estarían inspirados en el romance que Harry Styles vivió con la presentadora británica Caroline Flack en 2011. En ese entonces, esta relación causó polémica por la diferencia de 15 años que había entre los dos y que se habría iniciado cuando el cantante aún era menor de edad (él tenía 17 y ella 32).

La caracterización de Galitzine, sumado a sus gestos y posturas en las fotos oficiales, hace inevitable la asociación de su personaje con el popular cantante Harry Styles. Si bien el integrante de One Direction fue una de las estrellas que inspiró a Robinne Lee para construir a su protagonista (también tomó a Eddie Redmayne como referencia), el artista no es el foco primordial de la trama. Todo lo contrario. “La película trata mucho sobre el concepto de la edad y envejecer”, adelantó Hathaway para el podcast Happy Sad Confused.

“Es sobre una mujer que reclama su sexualidad y se redescubre a sí misma, justo en el punto en que la sociedad tradicionalmente descarta a las mujeres como deseables, viables y completas”, agregó Lee en una entrevista con Vogue. Además, se explorará el constante acoso de los paparazzi y fans, y el impacto nocivo en la vida personal y laboral de los involucrados.

La dirección del esperado filme está a cargo de Michael Showalter, con un guión coescrito por él y Jennifer Westfeldt, a quien se conoce por sus trabajos en comedias románticas como Plan Perfecto, Cásate conmigo otra vez y Besando a Jessica Stein. El reparto también incluye a Annie Mumolo, Reid Scott, Nina Bloomgarden, Raymond Cham, Mathilda Gianopoulos, Jordan Aaron Hall, Chandler Lovelle, Cheech Manohar, Perry Mattfeld y Meg Millidge.