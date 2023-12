Gastón Revol se quedó con el Córdoba Cuna de Campeones de Oro

El Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba entregó como todos, desde 1979, los Premios “Córdoba Cuna de Campeones 2023“, en el cual se reconoce a los más destacados en el año en las distintas disciplinas. Este importante evento para el deporte de la provincia se llevó a cabo en el Centro Cultural Córdoba.

El Premio Córdoba Cuna de Campeones de Oro, que se entrega el deportista por ser el mejor y mayor mérito durante este 2023, fue para Gastón Revol, integrante del seleccionado nacional de rugby masculino, que consiguió la medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Chile, y quien cumplió 100 partidos jugados en el circuito mundial de Seven, un récord histórico.

El surgido en el club La Tablada, se mostró contento por este reconocimiento y dijo: “Gracias a todos es un orgullo muy grande para mí estar acá y recibir este premio con mi familia. A mis 37 años después de ser parte de un equipo que la remó mucho hemos tenido un año espectacular, solo me queda decirle a todo el mundo persevera y triunfarás. Me siento un privilegiado de poder seguir haciendo lo que mas me gusta en el mundo y estar en un equipo como el que estoy. Felicitaciones a todos y que sea un buen 2024 para nosotros”.

Entre los tantos premios que tuvo la velada, se entregaron varias distinciones especiales. Entre ellas al mejor periodista elegido por el voto de los socios del CPD y el ganador fue Horacio Sánchez, por su trabajo de años y sobre todo por su labor en Pasión Albiazul, programa que se emite por Canal Showsport. También se le entregó el premio a la trayectoria deportiva para Rubén Magnano, ex DT de Atenas, y la distinción a la honorabilidad del deporte para Santiago Longo.

Además, el Córdoba Cuna de Campeones en Fútbol se lo llevó Talleres, Instituto el de Básquet y Belgrano el de E-sport.

Todos premiados en la edición n°44:

-KARATE: Juliana Novak

-ATLETISMO: Victoria Woodward

-AUTOMOVILISMO: Jorge Esteban Bogliero

-BÁSQUET: Instituto

-BÉISBOL: Federico Robles

-BMX FREESTYLE: José “Maligno” Torres

-BOX: Juliana Basualdo

-DEPORTE ADAPTADO: Las Murciélagas y Los Murciélagos

-ESGRIMA: Franco Minelli

-E-SPORTS: Belgrano

-FÚTBOL: Talleres

-GIMNASIA ARTÍSTICA: Celeste D’Arcangelo

-GOLF: Jorge Fernández Valdés

-BALONMANO: Giuliana Gavilán

-HOCKEY: Tomás Domene

-PATÍN: Martina Alterio

-RUGBY: Gastón Revol

-SQUASH: Jeremías Azaña

-TENIS: Luciana Moyano

-TIRO: Juan Manuel Fragueiro

-VELA: Chiara Ferretti

-VÓLEY: Bianca Cugneo

-KARTING: Enzo Minicucci

-LUCHA: Agustín Destribats