Martínez: «Golpearemos las puertas necesarias, sin importar color político, para cubrir las necesidades de Potrero de Garay»

El presidente comunal de Potrero de Garay dialogó con los integrantes del programa radial matutino «Todo Pasa» de FM 88.9 sobre las gestiones llevadas adelante en Buenos Aires y su posicionamiento ante el ballotage.

En relación a la contaminación del lago y la falta de obra de agua, Martínez declaró: «Como localidad que está en constante crecimiento espontáneo y continuo desde hace años y crecerá más con la llegada de la autovía a la puerta de la comuna, Lo estamos padeciendo ya que tenemos un servicio de agua que toma la misma del lago y éste se encuentra en sequía y el proceso de limpieza se complica y como consecuencia brindar un buen servicio de agua corriente, también».

En otro ámbito, ya pasando a la política, el mandatario afirmó: «Acompañamos al gobernador Juan Schiaretti como candidato a presidente, pero tras los resultados del domingo 22 y la imposibilidad de llegar a ser presidente, nosotros tenemos que tomar una inclinación política debido al caudal de votos que están esperando una definición. Analizamos y decidimos apoyar a Massa ya que es federal y se acerca a las localidades alejadas de la gran Capital». «Esperamos que gane la mejor opción y que haga lo mejor para todos».

Sobre el encuentro ocurrido el jueves pasado entre Facundo Torres y los jefes comunales del Departamento Santa María, donde se habló sobre que se debía hacer ante el ballotage, contó: «Participé de la reunión junto al Ministro de Empleo Facundo Torres y la indicación fue esperar, pero estamos en democracia, las comunas somos autónomas y tenemos que pensar en lo mejor para el crecimiento de nuestra localidad. No sé cómo fue tomado, no he recibido ningún llamado desde el gobierno provincial».

«Viajamos hasta Buenos Aires y nos reunimos con Malena Galmarini, Presidenta de AYSA y llevamos proyectos que ya habían presentado gestiones anteriores como Susana Stabio y se habían trabado, para brindar un servicio de agua potable y le sumamos el tendido de red hacia Los Espinillos. También solicitamos luminarias para una avenida de la localidad y la adquisición de una motoniveladora» detalló Martínez sobre su viaje a la provincia vecina. «Hemos logrado tener un contacto más directo y darle curso a este proyecto para cubrir las necesidades de Potrero de Garay» agregó.

«Fui uno de los representantes del Departamento Santa María, junto a otros jefes comunales e intendentes de Córdoba, algunos del schiaretismo y muchos radicales. No está mal para nada poder llegar a esta mesa de diálogo. Entendiendo que los fondos nacionales y provinciales deben repartirse de manera federal. Fue una mesa de 12 mandatarios donde la mayoría eran radicales» relató.

«Galmarini ya comenzó con las gestiones, no esperó hasta el 10 de diciembre: estos proyectos son el agua potable para todo Potrero de Garay (todos los barrios), llevar el tendido hasta Los Espinillos, 4 kilómetros y medio de luminarias y una motoniveladora, ya que las dos que tenemos son obsoletas y el mantenimiento es muy caro. Golpearemos las puertas necesarias sin importar el color político» concluyó.

Con respecto a la coparticipación, narró: «Recibimos de provincia de enero a agosto para salud unos 26 millones de pesos y hemos destinado unos 78, lo que significa que pusimos 52 de la recaudación de la comuna. Para el arreglo de móviles policiales, la provincia nos brinda 1 millón de pesos: tenemos 6 móviles entre policía, DUAR y seguridad ciudadana…usan dos juegos de cubiertas cada uno, hemos gastado 20 millones en eso, 19 dispone la comuna». Hemos logrado ser administrativamente muy prolijos pero necesitamos el apoyo del gobierno nacional. No puede ser que no nos ayuden por tener cierta inclinación política.