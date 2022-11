Golf: Julieta Oviedo y Magdalena Dómine sumaron experiencia en el Women’s Amateur Latin America 2022

Las golfistas cordobesas Julieta Oviedo y Magdalena Dómine pasaron por el Women’s Amateur Latin America 2022, que tuvo como sede al campo de Pilar Golf, y quedaron con buenas sensaciones.

Oviedo finalizó en el puesto 33° con 306 golpes, mientras que Dómine se ubicó en el casillero 47° con 320 impactos. La ganadora fue Valentina Rossi, quien puso la bandera argentina por primera vez en lo más alto de esta competencia.

La rosarina se transformó de esta manera en la golfista aficionada latina que jugará tres Majors de la próxima temporada junto a las Profesionales más importantes del mundo.

Los torneos son:

-El The Chevron Championship, entre 20 al 23 de abril en The Club at Carlton Woods, Estados Unidos;

-The Amundi Evian Championship del 27 al 30 de julio, en el Evian Resort Golf Club, Francia;

-y el AIG Women’s Open que tendrá lugar del 10 al 13 de agosto en Walton Heath Golf Club de Inglaterra.

Además, logró una exención para The Women’s Amateur Championship y The ANNIKA Invitational USA.

La competencia tuvo lugar en el Pilar GC, en el marco de distintas actividades de orden social como el corte de cinta de la nueva sede de la Asociación Argentina de Golf y la entrega del Premio AAG que se otorga cada dos años a las personalidades destacadas de nuestro deporte.