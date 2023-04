Gordo Cocina: «Será un honor para mí cocinar junto a los grandes, Dolli, Osvaldo, Iwao»

El influencer Víctor García, más conocido como «Gordo Cocina» -que no es ni gordo ni chef- fue entrevistado por el equipo del programa radial «Todo Pasa» de FM 88.9 y habló sobre su performance en la próxima edición de Peperina.

García afirmó que ya conoce Alta Gracia, que llegará a la ciudad el 6 de abril y se quedará durante todo el fin de semana aquí. El viernes 7 a las 14 horas, cocinará en vivo una lasagna de espinaca «muy rica, es una locura» mientras que el sábado 8 brindará una charla sobre el uso de redes, los contenidos y cómo producirlos.

«Peperina es una feria que siempre me encantó pero en la que nunca podía estar, ésta es la primera vez que voy. Es la segunda feria más grande de Argentina y será un honor gigante para mí estar al lado de Dolli, Iwao, Osvaldo…es gente con la que crecí, viéndolos cocinar» manifestó García.

Sobre sus publicaciones y porqué comenzó a hacerlas, dijo: «Me gusta comer rico, a todos nos gusta, la comida es transversal, mi cocina es bien sabrosa, trato de sacarle bien el jugo. Uso pocos ingredientes, trato de usar lo que tengo en casa y mis recetas son fáciles de hacer. Además fui el primero en compartir las recetas, todos sacaban foto de lo que comían pero nadie decía cómo».

El «Gordo Cocina» es un venezolano que llegó a la Argentina hace 12 años y se dedicaba a la mercadotecnia internacional. En 2015, impulsado por sus amigos, comenzó a compartir sus recetas. La cuenta comenzó a crecer y no paró nunca más. Tras un año del boom de sus cuentas en redes sociales, dejó su trabajo y se dedica exclusivamente a ellas.

«Cuando llegue a Argentina, ni soñaba con encontrar ingredientes de Venezuela y por ello tuve que adaptarme. Yo venía comiendo de todo, pero los años no vienen gratis, un par de cosas me caían mal y empecé a cambiar hábitos, en esta búsqueda de sentirme mejor, busque asesoría con nutricionistas. Me sirvió un montón, empecé a comer más frutas, más vegetales, legumbres y me siento mejor que nunca» narró el venezolano.

Con respecto al paladar argentino, opinó: «No quiero generalizar pero el paladar es clásico. De a poco se están atreviendo a sumar ingredientes, en Buenos Aires cada vez hay mas restaurantes con propuestas diferentes, hoy estamos transitando lo asiático, Asia tiene muchos tipos de cocina, no es tan complicado y es muy sabroso. También la cocina étnica, la cocina latinoamericana, al choclo, a las papas, se suman distintos tipos de queso y otros nuevos ingredientes».