“Gracias en nombre de nuestro pueblo y de nuestra tierra”

El fin de semana los incendios azotaron localidades de nuestro departamento Santa María, entre ellas las más afectadas fueron La Quintana y La Rancherita. En la primera se encuentra el Ipet 265, más conocido como la Escuela de Minería, la cual alojó a los Bomberos que trabajaron en el incendio durante todo el fin de semana.

Allí, pasaron los ratos de descanso y se alimentaron. Además, fue un punto estratégico porque también se acercaron donaciones. Ante tan arduo trabajo por parte de todos los que combatieron el fuego, Bomberos, Defensa Civil, voluntarios y demás, la Escuela de Minería escribió un sentido texto en agradecimiento.

“GRACIAS!!!

En estos días tan complejos, en este fin de semana en que el fuego y el miedo se apoderaron de nuestro pueblo, de nuestro José de la Quintana, desde el IPET 265, “Escuela de Minería”, necesitamos, queremos, anhelamos dar las gracias de todos corazón:

Gracias a las 14 dotaciones de bomberos voluntarios de toda la provincia que combatieron incansablemente los focos. Que no durmieron, que no temieron, que no dudaron en salvar nuestra gente, nuestra flora y fauna, nuestros sueños del paso. Que compartieron el alimento en nuestra residencia estudiantil, que ofrecieron su corazón y su esfuerzo sin concesión ni condicionamiento. Nuestros héroes….

Gracias a las instituciones educativas de la zona en la figura de sus directivos, de sus docentes que se pusieron a disposición, que ofrecieron sus brazos, su tiempo, sus ganas, su apoyo…

Gracias a los padres de nuestros alumnitos, a las familias de nuestros chiquis que trajeron agua, fruta, alimento y aliento para los voluntarios que enfrentaron el fuego. Que trajeron su solidaridad sin condiciones y nos regalaron su corazón…

Gracias a la gente de la Comuna de Villa San Isidro y de Defensa Civil que se jugaron en el frente del incendio y en la organización en estos días tan difíciles.

Gracias a la gente del colegio. A directivos, profes, personal. A nuestra gente, que prepararon comida para los rescatistas, que trajeron vituallas para nuestros héroes, que abrieron las puertas de la Residencia estudiantil para que los bomberos pudieran descansar aunque más no fuera un instante, que se preocuparon desde el mensaje y la cercanía, desde la acción y el corazón”.

Y finalizaron: “A todos….GRACIAS!!! En nombre de nuestro pueblo. En nombre de nuestra tierra. En nombre de cada uno de los seres que habitamos esta querida José de la Quintana. GRACIASSSS!!!!!!”