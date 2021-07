Gran interna en Juntos por el Cambio: Se presentaron cuatro listas

Se acabó el misterio y finalmente se presentaron las listas de la alianza Juntos por el Cambio que competirán en una gran interna que promete ser “sangrienta” según manifestaron varias fuentes cercanas a los principales candidatos. Lo cierto es que se presentaron cuatro listas y estos son los dirigentes que las componen:

El Jefe del Interbloque de Juntos por el Cambio en la Cámara Baja, Mario Negri encabezará una de las listas en el tramo de Senadores y será acompañado por la Diputada Nacional Soher El Sukaría. El ex Ministro de Turismo de Mauricio Macri, Gustavo Santos, va como primer pre candidato a Diputado Nacional y será secundado por la ex Intendenta de Villa Quilino y actual Diputada Nacional Soledad Carrizo. El resto de la lista se compone por el ex Intendente de Córdoba Capital Ramón Mestre; la ex Intendenta de Jesús María Mariana Ispizúa; el dirigente del PRO Henry Leis; la Concejal de Río IV Yanina Moreno Zamanillo; el Presidente de la Coalición Cívica-ARI Córdoba Gregorio Hernández Maqueda; Yanina Vargas y el dirigente radical Juan Carlos “Polo” Gait.

Sin darle cabida a las presiones de Buenos Aires, el Diputado Nacional Luis Juez presentó su lista como pre candidato al Senado Nacional haciendo fórmula con Carmen Álvarez Rivero de Primero La Gente. En el tramo de Diputados Nacionales, Rodrigo de Loredo será quien lo encabece junto a la Senadora Nacional Laura Rodríguez Machado. Héctor “La Coneja” Baldassi cerró con el binomio e irá como número tres, los demás nombres confirmados son: La Presidenta del Concejo Deliberante de Río Tercero, Gabriela Brouwer de Koning y Oscar Agost Carreño, vicepresidente primero del PRO Córdoba.

Laura Sesma de Confianza Pública será cabeza de lista para Diputados, en sociedad con Javier Bee Sellares quien va primero en el Senado. Al resto de la lista de Diputados la integran: El Director de RENATRE, Marco Giraudo; la ex Fiscal en lo Civil, Comercial y Laboral de la Provincia Alicia García de Solavagione; el ex funcionario mestrista de Córdoda Capital Héctor Gattás; Fiona Cavazzón y el referente de la Unión Cordobesa de Rugby, Adrián Cassati.

El Legislador Provincial Dante Rossi presentó lista siendo él mismo pre candidato a Diputado Nacional, mientras que en el tramo de Senadores lo acompañará la ex dirigente del ARI, Griselda Baldatta. El resto del tramo de Diputados son: Viviana Pomiglio; el ex funcionario mestrista Martín Lucas; Pierina Avidaño; Javier Varetto y Yanina Pérez.