Grave denuncia de acoso contra un inspector municipal

En las ultimas horas se viralizó el posteo de una vecina de Alta Gracia, quien sostiene haber vivió un episodio más que desagradable cuando circulaba a bordo de su motocicleta por calle San Juan Bosco.

En la curva previa a la estación de servicio YPF, la mujer admite que fue interceptada por dos inspectores de tránsito quienes le solicitaron el carnet de conducir. Al notar que el mismo estaba vencido, uno de los agentes (aprovechando que su compañero se alejó), la habría “invitado” a tomar un café- “cuando él quisiera”- a cambio de no hacerle la multa correspondiente ni secuestrarle el vehículo.

“Me pidió mi teléfono y el de mi marido… también vi que anotó la patente de la moto. En un momento me hace sacar los anteojos… al verme lagrimear me quiere tocar la cara y yo no dejo que me toque..”, cuenta la mujer, quien asegura que accedió a aceptarle el ofrecimiento por temor a que le quitaran el rodado y que ni bien llegó a su casa con la motocicleta, el sujeto la llamó por teléfono para corroborar si le había dado bien el número. “Me dijo que si me negaba me iba a hacer la vida imposible”.

“Si otra mujer vivió lo mismo que yo, que se anime a denunciarlo a la Unidad Judicial, así tiene el merecido que le corresponde”, dijo.

La denuncia fue radicada a través del Ministerio Público Fiscal.