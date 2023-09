Gustavo Traballini: «Los pacientes deben entender a las clínicas»

Durante la mañana de este jueves, el gerente de la Clínica Santa María y contador Gustavo Traballini, se comunicó telefónicamente con los estudios de 88.9 FM.

A partir de un diálogo con el equipo de «Todo Pasa», el contador habló sobre el conflicto que están protagonizando a nivel nacional, los centros de salud, los médicos y las mutuales: «El Consejo de Médicos de Córdoba emitió un comunicado, días atrás, solicitando a las financiadoras que acorten los plazos de pago “para evitar el quiebre de las instituciones”. Los afiliados a las mutuales tienen que entender a las clínicas, ha habido una desfinanciación en los últimos 25-30 años en la salud privada. Las mutuales tienen un plazo de cobro de 90 días -que rara vez se cumple-, periodo inflacionario es difícil cobrar».

«El 14 de agosto tuvimos una devaluación de más del 25-30%, por ello se dio un aumento de precios en el super y también a las clínicas y sanatorios. Por ejemplo: a las 9 hs de ese lunes pedimos presupuesto para comprar vendas de yeso y salía $600 cada una; cuando fuimos a comprarlas a las 11 hs salían $900 cada una. Acá hay otro ejemplo: los lentes intraoculares valían 15 dólares, mientras que hoy están a 18 dólares (esto es al valor del dólar blue). El aumento de costos en las clínicas ha sido terrible, incluso está muy por encima del 12% en agosto. Aparte, en una clínica se da de comer al paciente internado y en Córdoba, el índice de eso es del 18%. Las clínicas y sanatorios estamos entre la espada y la pared. En los últimos 25 años, había 400 clínicas privadas en la provincia de Córdoba (cada pueblo tenía una), y actualmente hay 120 total. Se cerraron más de 300 clínicas en los últimos 20 años producto del desfinanciamiento», dijo Traballini.

En cuanto a la situación actual que se vive en el ámbito de la salud, el gerente de la clínica altagraciense expresó que «La salud es el penúltimo eslabón, y el último son los médicos. De alguna forma tenemos que ver cómo paliamos esta situación hasta que las obras sociales reconozcan un incremento en aranceles, que permitan no solamente esta devaluación que hemos sostenido en el país, sino también que acorten los plazos de pago. Es imposible mantener las instituciones de esta manera. Se están pidiendo para las prácticas presupuestos acordes para poder abonar. Las clínicas tienen 70/80 acuerdos con diferentes financiadores, y con cada uno tiene un valor distinto de consulta. Si el acuerdo es inferior a $3000/$3500, va a haber un copago de $2000, mientras que en la guardia habrá un copago de $3000. Quedaron desactualizados los montos».

«Las mutuales deberían aumentar su cuota. Si el gobierno dice que no por 90 días, quedamos en el medio y no sabemos como hacer para poder subsistir. Las obras sociales no son del sindicalista de turno, son de los afiliados. Hay distintas modalidades de relación entre clínicas y obras sociales: tenes prepago puro (cuando el vecino paga directo); obras sociales del trabajador; obras sociales de gerenciadora (si hay alguien en el medio siempre hay dudas); y obras sociales en relación directa con la clínica», declaró.

Pero eso no es todo, ya que a partir de las palabras que brindó Traballini, dijo que «La problemática es multifactorial. En cuanto al IVA, el consumidor final es la clínica y es un costo, la carga impositiva es tremenda. En ninguna actividad se hace eso. Y otro tema que venimos planteando hace años, es que nos vamos a quedar sin especialistas y no estamos haciendo nada. Para ello, se requieren 10-12 años para formar especialistas».

«Estos copagos ya se vienen implementando y se le ha avisado a la gente, que se le entrega un recibo que dice contribución por emergencia. No estamos aplicando la medida en Apross y PAMI, pero si se reintegra, a las clínicas se les descuenta», finalizó.