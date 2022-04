Harán una marcha pidiendo «Justicia e igualdad» por Marcelo Gilbert

El tiempo pasa y Marcelo Gilbert sigue sin recibir respuesta. A pesar de tener secuelas concretas por el grave ataque que en agosto de 2021 sufrió por parte de su ex pareja (y de haber denuncias previas) la sigue en la misma instancia del inicio y la sensación es de total indefensión.

Ahora y asesorado por su abogado el Dr Carlos Allende, harán una marcha en pedido de Justicia.

«Estamos frente a una agresión de género a la inversa. Su ex esposa lo quemó con agua hirviendo y quedó con cicatrices que van a tener cirugías reconstructivas en el 35% de su cuerpo. A causa de eso no pudo seguir trabajando, perdió todo, su negocio, cuentas bancarias y tampoco tiene donde vivir ya que en su casa esta viviendo su ex esposa y la Juez competente todavía no determinó la exclusión de la imputada porque aduce cuestiones infantiles carentes de razón jurídica», explicó el abogado Allende en dialogo con RESUMEN.

Ante esto y a ocho meses del caso, harán una marcha en pedido de Justicia e Igualdad y será el próximo sábado 16 a las 9:30 horas.

La víctima no pide otra cosas más que la detención de la agresora, considerando que «si hubiese sido al reves» él ya estaría preso.