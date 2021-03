¿Hasta cuándo?, Ariel y Solange siguen viviendo debajo de un árbol

Hace poco más de un mes, RESUMEN hacía pública la situación de extrema precariedad en la que una joven pareja vivía en Barrio Don Bosco. Hoy, transitando el sexto mes de embarazo, el hogar de Solange sigue siendo una carpa montada debajo de un árbol y junto a Ariel, su pareja, no han tenido aún la posibilidad de salir de ese estado de desidia y abandono. (Nota relacionada)

Cuando el caso se difundió, la pareja recibió ayuda de vecinos que se solidarizaron y les acercaron, ropa, colchones y algo de mercadería. Así mismo, aquello principal que ellos necesitan- y que a menos de tres meses de la llegada de su bebé se torna mas urgente- es un techo y de esto aun no tienen una respuesta.

“La gente que se acercó nos trajo mercadería, ropa para el bebé, pero no vino mas nadie al día de hoy. Si Ariel tuviera un trabajo estaríamos pagando un alquiler y no viviendo acá”, inició Solange en diálogo con RESUMEN. Hoy por hoy viven de las “changas” que hace Ariel, de albañilería y limpieza de terrenos. No obstante, eso alcanza apenas para el día a día, no para salir adelante.

Desde el Municipio acordaron ayudarles con alimentos y ropa, nada mas por el momento. “Nosotros necesitamos por lo menos una pieza. La otra vez se comunicaron y nos dijeron de un lugar pero cuando fuimos no era así como decían. Pagaríamos un alquiler pero no tenemos trabajo fijo”, añadió la joven.

Todas las noches, la joven pareja retira la cena que de buena voluntad les regalan en un restaurante de la ciudad. “Yo trabajo de lo que sea. No quiero que nos regalen nada, puedo trabajar”, culminó Ariel.

Resulta hasta increíble pensar que desde el Municipio no hayan visitado a esta pareja. De acuerdo a los dichos de Solange desde el área de Desarrollo Social acordaron ayudarlos con bolsones de alimentos pero eso fue confirmado hace apenas algunos días. ¿Hasta cuando estas personas vivirán así?, ¿hasta cuando mirarán al costado?