“Hay más de 15 denuncias contra esta familia. Ayer vinieron a matar a todos”

“Así no se puede vivir”. De este modo, Claudia sintetiza el drama que desde hace tiempo vive su familia; el cual, sin duda, ayer pudo haber terminado en tragedia.

La mujer es hermana de Lorena, una de las tres personas que en la tarde de ayer recibió un impacto de bala en medio de una riña entre vecinos, en B° Parque del Virrey. Los otros dos fueron Maicol Ortiz y Rodrigo Campos, sus sobrinos.

“Esto es de hace mucho tiempo. Mi sobrino estuvo en pareja con una chica de esa familia y nunca lo quisieron. Siempre le buscaban problema a donde iba y despues él se separó. Ahí no acabó la cosa, al contrario, amenazaron de muerte a toda la familia”, contó angustiada la mujer en diálogo con RESUMEN.

Claudia vive a pocos metros de la casa de sus dos hermanos y según contó, cuando esto ocurrió su hermana Lorena fue a socorrer a sus sobrinos y fue en ese contexto en el que recibió el balazo.

“Eran como treinta que llegaron con piedras y armados. Estos chicos entraron a la casa de mi hermano a matar a todos. Mi hermana quiso defender a su sobrino y ahí le dispararon en la mano. Mi sobrino fue baleado en la pierna y a mi otro sobrino le pegaron una pedrada y todavía está en observación porque tuvieron que hacerle muchos puntos de sutura. Lo peor de todo es que tengo un sobrino discapacitado, a esta gente no le importó nada. ¿Y si le pegaban un tiro también?. La policía llegó cuando todo había pasado”, agregó.

Pero este pleito tenía un antecedente reciente y es que el pasado sábado en una “juntada” que organizó una joven en el mismo barrio, estos chicos ya se habían enfrentado y la fiesta había terminado en una verdadera batalla campal. “Mis sobrinos no se meten con nadie. Al contrario, son chicos trabajadores que evitan los problemas pero esta familia se las tiene jurada y la verdad es que ya no sabemos que hacer. Así no se puede vivir. Hay más de 15 denuncias contra esta familia pero la policía ni el fiscal hace nada. Esperan que pase una tragedia parece porque ayer estos chicos vinieron a la casa de mi hermano a matar a todos y de milagro no ocurrió una tragedia”, añadió Claudia.

Tanto la mujer como los dos jovenes heridos están de alta y se recuperan favorablemente. Así mismo, y lo que causa mayor indignación en la familia, los autores del hecho continúan en libertad.

“Vino la gente de la Brigada también infanteria y saben bien quiénes fueron. ¿Qué están esperando para detenerlos? A esta altura ya descartaron las armas. ¿Y si vuelve a pasar? Pido urgente por un botón antipánico para mi hermano y sobrinos o una consigna policial. Necesitamos seguridad”, culminó.